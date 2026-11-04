Lâm Đồng tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các quy tắc khi tham gia giao thông cho học sinh

Theo UBND tỉnh, từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, tình hình TTATGT tại khu vực trường học còn diễn biến phức tạp. Tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm xảy ra tại nhiều điểm trường, nhất là khu vực trung tâm Đà Lạt. Một số nơi còn tình trạng buôn bán, dừng đỗ xe đưa đón học sinh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường.

Học sinh được hướng dẫn lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách

Đáng chú ý, vẫn còn học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, tụ tập, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông.

Từ đầu năm học đến nay, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi sinh viên và học sinh, làm 56 người chết, 72 người bị thương. Trong đó, có 23 học sinh tử vong và 28 học sinh bị thương. Đáng chú ý, 26 vụ tai nạn do học sinh là người gây tai nạn, làm 13 người chết và 21 người bị thương.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương xác định công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT, TTCC cho học sinh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có tính lâu dài nhằm hình thành văn hóa giao thông an toàn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện, không để xảy ra tình trạng chỉ đạo chung chung, hình thức, phát hiện vi phạm nhưng không xử lý dứt điểm.

Công an phường Mũi Né phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Công an tỉnh phải chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ học sinh đến trường, tan học, buổi tối và ngày nghỉ, tập trung tại những tuyến đường, địa bàn có nhiều trường học. Xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ và tụ tập đua xe trái phép.

Công an cấp xã phối hợp với nhà trường kiểm tra phương tiện của học sinh tại bãi giữ xe, khu vực cổng trường; mời phụ huynh có con em vi phạm đến làm việc, ký cam kết phối hợp quản lý, giáo dục. Các địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên và phụ huynh hướng dẫn, phân luồng giao thông vào giờ cao điểm.

Công an làm việc, nhắc nhở học sinh (áo khoác xanh) ở xã Tuy Đức có hành vi điều khiển xe đạp điện “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện tổ chức giao thông tại khu vực trường học, nhất là những trường nằm sát quốc lộ, đường tỉnh và tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn; khẩn trương khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ngành giáo dục cần tăng cường quản lý học sinh trong việc chấp hành pháp luật giao thông; tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Các trường không bố trí chỗ gửi xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển. Các trường tại khu vực trung tâm Đà Lạt và những cơ sở giáo dục có quy mô lớn sau sắp xếp cần phối hợp với công an cấp xã xây dựng phương án bảo đảm trật tự trước cổng trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình TTATGT, TTĐT, TTCC tại khu vực trường học trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, buôn bán hàng rong, dừng đỗ xe trái phép trước cổng trường.

Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích và xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương triển khai không nghiêm túc nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, TTĐT, TTCC.