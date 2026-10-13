Lâm Đồng tăng cảnh báo nguy cơ mất an toàn bay tại sân bay Liên Khương

Việc sử dụng UAV không đúng quy định, đặc biệt tại khu vực cảng hàng không, sân bay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước những nguy cơ ngày càng phức tạp từ thiết bị bay không người lái và các vật thể xâm nhập vùng trời sân bay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của sân bay Liên Khương.

Không chỉ flycam, các loại máy bay không người lái dùng để phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân; diều, đèn trời, đèn laser, pháo hoa và thiết bị chiếu sáng công suất lớn cũng có thể gây mất an toàn nếu được sử dụng trong khu vực hoạt động hàng không.

Theo thông báo của Bộ Công an, tình trạng UAV xâm nhập khu vực cấm bay tại một số cảng hàng không trên cả nước đang có dấu hiệu phức tạp. Năm 2025, cả nước ghi nhận 34 vụ UAV xâm nhập khu vực cấm bay tại một số cảng hàng không. Từ đầu năm 2026 đến nay, tiếp tục xảy ra 31 vụ.

Đáng chú ý, trong 2 ngày (11 và 13/8/2026), lực lượng chức năng phát hiện thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực bay và 2 chiếc diều gắn đèn chớp xâm nhập vùng phụ cận Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các vụ việc khiến 60 chuyến bay bị ảnh hưởng khai thác, thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Tại Lâm Đồng, hoạt động khai thác ở Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương thời gian qua được duy trì an toàn, ổn định. Tuy nhiên, việc sở hữu và sử dụng thiết bị bay phục vụ quay phim, chụp ảnh, sản xuất nông nghiệp ngày càng phổ biến, đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân.

Các thiết bị không người lái xâm phạm vùng cấm bay bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Bộ Công an)

Để bảo đảm an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, lực lượng chức năng đã xác định 15 địa phương nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay.

15 địa phương nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của Lâm Đồng gồm: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Ninh Gia, Đinh Văn Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Đơn Dương, Quảng Lập, Ka Đô, D’ran và Xuân Trường - Đà Lạt.

Tại các địa bàn trên, lực lượng chức năng đang tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn bay qua hệ thống loa truyền thanh, qua các nền tảng mạng xã hội và lồng ghép trong những buổi họp, sinh hoạt đoàn thể tại khu dân cư.

Qua đó, người dân được nâng cao nhận thức về phạm vi cấm bay, hạn chế bay; chủ động tuân thủ quy định khi sử dụng UAV và các thiết bị, vật thể có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, góp phần giữ vững an ninh, an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Thực tế các vụ UAV xâm nhập vùng trời sân bay trên cả nước cho thấy, một hành vi thiếu ý thức có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác, gây thiệt hại lớn và đe dọa trực tiếp an toàn của hành khách.

Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của lực lượng chức năng, việc người dân chấp hành nghiêm quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.