Lâm Đồng tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là một trong những doanh nghiệp tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, phát triển xanh và bảo vệ môi trường. Nổi bật trong đó là chương trình “Rồng Việt - Vì một Việt Nam xanh”, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường theo đúng quy định pháp luật. Công ty còn kiên trì với định hướng phát triển bền vững thông qua những đóng góp bền bỉ cho thị trường tài chính, nền kinh tế Việt Nam và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Một góc công viên với các hạng mục được chỉnh trang

Nổi bật trong năm 2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã tài trợ, phối hợp với UBND phường Phú Thủy trồng, chăm sóc cây bằng lăng, tường vi; xây dựng thác nước cảnh quan và thực hiện các hạng mục chỉnh trang khu vực sườn đồi tháp Po Sah Inư tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Công trình có quy mô 4.000 m², tổng vốn đầu tư gần 943 triệu đồng.

Khu vực sườn đồi tháp Po Sah Inư có giá trị về cảnh quan, văn hóa và du lịch, thường xuyên đón người dân, du khách đến tham quan. Khi đưa vào khai thác, các hạng mục sẽ góp phần tạo cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phối cảnh thực tế tại công viên

Với những thành tích đó, UBND phường Phú Thủy đã có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xét tặng, khen thưởng cho Công ty.