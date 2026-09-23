Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

Quang cảnh buổi thăm

Tháp tùng đoàn có Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Thượng tọa Thích Thông Triêm, Thượng tọa Thích Vạn Trí - đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Thư ký Văn phòng Ban Trị sự.

Đoàn đã lần lượt đến thăm Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Hòa thượng Thích Minh Nhật và ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng

Đón tiếp đoàn có ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; cùng đại diện các ban ngành.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Hòa thượng Thích Minh Nhật bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh cùng các cơ quan chức năng, góp phần để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trang nghiêm, đúng chương trình và thành công tốt đẹp.

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

Nhân dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng thông tin khái quát về những kết quả nổi bật của đại hội. Hòa thượng nhấn mạnh, thành công của đại hội là kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng thuận và đồng lòng của Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh; đồng thời có sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ thiết thực của các cấp chính quyền, MTTQ và các cơ quan chức năng.

Bước vào nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết trong Tăng Ni, Phật tử; đồng thời triển khai các chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, GHPGVN tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; góp phần xây dựng đời sống văn hóa và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đón tiếp phái đoàn

Trong không khí thân mật và cởi mở, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan chức năng đã chúc mừng Hòa thượng Thích Minh Nhật cùng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhân đại hội thành công tốt đẹp. Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo đối với đời sống xã hội, công tác an sinh, từ thiện, chăm lo đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của GHPGVN tỉnh Lâm Đồng trong việc phối hợp với chính quyền, MTTQ và các cơ quan liên quan; qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó, đồng hành và phối hợp hiệu quả trong các hoạt động xã hội, nhân đạo và Phật sự trên địa bàn tỉnh.