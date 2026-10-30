Lâm Đồng: Tạm cấm phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở trên quốc lộ 28

Cụ thể, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 28 đoạn Km136+800 – Km136+900 (thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) từ 18 giờ ngày 30-10 cho đến khi có thông báo mới.

Quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Trong khoảng thời gian cấm lưu thông, các phương tiện di chuyển giữa khu vực Gia Nghĩa đến khu vực Đà Lạt và ngược lại được cơ quan chức năng phân luồng cụ thể.

Bờ ta luy dương xuất hiện các vết nứt, có dấu hiệu sạt lở

Các phương tiện hướng từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo quốc lộ 28 đến Km181+560 thì rẽ đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 đến ĐT.725 (Km132+000) ra quốc lộ 20 để đến Đà Lạt và ngược lại. Từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo quốc lộ 28 đến Km257+230 thì rẽ vào tỉnh lộ 4B đến quốc lộ 27 (Km84+400), tiếp tục di chuyển theo hướng quốc lộ 27 ra quốc lộ 20 hoặc di chuyển theo hướng ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Nền đường quốc lộ 28 bị nứt kéo dài có nguy cơ đứt gãy

Trước đó, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, liên tục, từ đầu tháng 9-2026 đến ngày 29-10 đã xảy ra tình trạng sụt lún đoạn Km136+800 – Km136+900, quốc lộ 28 có nguy cơ đứt gãy và gây chia cắt giao thông đoạn tuyến.

Cơ quan chức năng tổ chức phân luồng theo các hướng khác nhau sau khi điểm sạt lở cấm phương tiện lưu thông

Tại khu vực trên, vị trí lún sâu nhất khoảng 35cm, phía taluy dương trong phạm vi từ nền đường đến đỉnh đồi (dài khoảng 60m) xuất hiện thêm nhiều vết nứt (rộng từ 0,2 - 0,5m) dọc theo nền đường, hình thành nhiều cung trượt về phía taluy âm. Riêng tường chắn taluy âm bị đẩy ngang khoảng 20cm, tại chân móng tường chắn có vết nứt dài 15m, rộng 5cm.