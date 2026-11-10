Lâm Đồng: Tai nạn giữa xe ôtô bán tải và xe đầu kéo làm một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô bán tải và xe đầu kéo xảy ra trong đêm tại Km 1939+850 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng), khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9/11, xe bán tải biển kiểm soát 48C- 075.98 do ông Đ.P.L (53 tuổi, trú tại xã Quảng Tín) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 15H-326.01 (kéo theo sơmi rơmooc 15RM-102.70).

Tài xế xe đầu kéo là ông Đ.X.C (42 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng), điều khiển xe theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế xe bán tải Đ.P.L bị thương nặng và tử vong tại Trung tâm Y tế Khu vực Đắk R'lấp. Hai xe ôtô hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Quảng Tín và các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên tuyến đường.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường có độ dốc lớn, nhiều khúc cong, tầm nhìn hạn chế . Đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đặc biệt vào ban đêm, khi thời tiết xấu hoặc lưu lượng phương tiện lớn.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an xã Quảng Tín khuyến cáo người dân khi qua khu vực này chủ động giảm tốc độ, điều khiển phương tiện phù hợp với địa hình và điều kiện thực tế.

Tài xế lưu ý giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, nhất là khi xuống dốc; không vượt xe tại đoạn cong, cua, nơi tầm nhìn bị hạn chế; chủ động quan sát, sử dụng đèn chiếu sáng phù hợp khi lưu thông vào ban đêm.

Đặc biệt, người điều khiển xe tải, xe khách cần kiểm tra hệ thống phanh và tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi lưu thông qua đoạn dốc./.