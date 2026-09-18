Lâm Đồng: Sụt lún trên tuyến đường kết nối Quốc lộ 28

Xuất hiện 8 vệt nứt ngang đường bê-tông kết nối trực tiếp Quốc lộ 28 khu vực tổ dân phố 10 Đắk Ha, phường Bắc Gia Nghĩa.

Tuyến đường bê-tông thuộc tổ dân phố 10 Đắk Ha có chiều dài khoảng 350m, địa hình có độ dốc lớn, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 28. Qua kiểm tra, trên mặt đường xuất hiện 8 vị trí nứt ngang tuyến, khoảng cách giữa các vị trí nứt khoảng 10-15m; bề rộng khe nứt khoảng 15-20cm, chiều sâu quan sát được khoảng 20-30cm, có vị trí vết nứt sâu khoảng 50cm. Một số vết nứt đã kéo dài từ mặt đường vào khu vực đất sản xuất của người dân; tại một số vị trí đất rẫy liền kề đã có hiện tượng nứt mặt đất, sụt lún cục bộ.

Sụt lún, nứt mặt đất đã nhanh chóng lan rộng vào khu vực sản xuất liền kề.

Đến nay, việc sụt lún, nứt mặt đất chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở và các công trình khác ngoài nứt, sụt lún mặt đường và một phần đất sản xuất của người dân tại khu vực liền kề.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa Trịnh Anh, nguyên nhân ban đầu được xác định do tình trạng mưa lớn kéo dài làm nền đất ngậm nước, giảm khả năng ổn định, kết dính; đồng thời khu vực có địa hình dốc, nền đất màu trắng dạng đất sét (đất mỡ gà),... đó là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất ổn định nền đất, phát sinh nứt, sụt lún và sạt trượt.

Các vị trí nứt mặt đất đang có diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng ra khu vực lân cận.

Các vết nứt hiện nay đang diễn biến phức tạp, lan rộng sang khu vực đất sản xuất liền kề, phạm vi ảnh hưởng có xu hướng mở rộng. Trong khi đó, trên địa bàn hiện vẫn có mưa lớn, còn tiếp tục kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh thêm nứt, sụt lún hoặc sạt trượt. Địa phương đã kiểm tra hiện trường, xác định sơ bộ phạm vi ảnh hưởng, khoanh vùng và bố trí cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn; đồng thời thông tin để người dân trong khu vực chủ động phòng tránh, hạn chế tiếp cận các vị trí nứt, sụt lún; chủ động di chuyển tài sản ra khỏi khu vực ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khoanh vùng sụt lún và cảnh báo nguy hiểm khu vực nguy cơ sạt trượt.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến tại hiện trường, nhất là trong và sau các đợt mưa lớn; rà soát các hộ dân, đất sản xuất và tài sản có khả năng bị ảnh hưởng. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chính quyền địa phương bố trí lực lượng theo dõi thường xuyên và xây dựng phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Xác định tình trạng nứt, sụt lún có liên quan đến sự mất ổn định của nền đất, cần có sự khảo sát, đánh giá của cơ quan chuyên môn nên phường Bắc Gia Nghĩa đã có báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra hiện trường, khảo sát, đánh giá nguyên nhân, có giải pháp khắc phục lâu dài nhằm bảo đảm an toàn công trình và đời sống, tài sản người dân trong khu vực.