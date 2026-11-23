Các đơn vị tổ chức rà soát hộ nghèo công khai. (Ảnh: NGÔ HUYỀN)

Theo đó, các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng, bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương và thực trạng đời sống của nhân dân.

Lực lượng rà soát viên là người nắm rõ, thông thạo tình hình dân cư tại địa bàn, trực tiếp đến từng hộ gia đình để quan sát, khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình. Người cung cấp thông tin là chủ hộ hoặc người đang sinh sống trong hộ hiểu và nắm được các thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra. Đặc biệt, kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và thực trạng đời sống của nhân dân.

Các đơn vị tổ chức rà soát hộ nghèo công khai. (Ảnh: NGÔ HUYỀN)

Theo mức chuẩn hộ nghèo tại khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Nhiều hộ dân được nhận bò sau khi rà soát. (Ảnh: NGÔ HUYỀN)

Đối với mức chuẩn hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Đối tượng rà soát là hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Nhiều căn nhà mới được xây dựng khang trang. (Ảnh: NGÔ HUYỀN)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác kiểm tra, hướng dẫn tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, Ban Chỉ đạo xã đã tham gia rà soát tại hộ gia đình đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng, việc thực hiện quy trình rà soát và các hộ gia đình thuộc diện rà soát theo các bước quy định; cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Nhiều hộ nghèo được nhận bò phát triển đời sống kinh tế. (Ảnh: NGÔ HUYỀN)

Phòng Kinh tế phối hợp Bảo hiểm xã hội hằng quý đối chiếu, tổng hợp danh sách người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trình Ủy ban nhân dân xã xác nhận làm căn cứ quyết toán tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Ban điều hành các thôn hỗ trợ cán bộ điều tra, điều tra viên khi xuống địa bàn phỏng vấn, khảo sát các hộ. Hướng dẫn người dân kê khai thông tin trung thực, đầy đủ.