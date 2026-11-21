Xã phối hợp thôn để tổ chức đào tạo nghề cho người dân. (ẢNH: ĐẮC CHÍ)

Xã Sông Lũy hiện có khoảng 4.900 hộ với hơn 21.200 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng 1.400 hộ với hơn 5.500 người. Thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025, xã đã tăng cường phối hợp các ban, ngành và các đơn vị liên quan để tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động tìm kiếm sinh kế, phát triển kinh tế gia đình và bảo đảm an sinh xã hội.

Địa phương cũng đẩy mạnh cung cấp thông tin về thị trường lao động, xu hướng ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được hướng đến nhiều nhóm đối tượng, nhất là thanh niên, phụ nữ, người khuyết tật và lao động chưa có việc làm ổn định. Đồng thời, địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong chấp hành pháp luật, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và bền vững.

Ban điều hành các thôn tích cực phối hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến địa phương tư vấn, tuyển dụng lao động, để người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và nguyện vọng của bản thân.

Bên cạnh đó, một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của việc học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; còn tâm lý trông chờ vào chính sách hỗ trợ. Sản xuất nông nghiệp tại một số nơi vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và phương pháp truyền thống. Người dân chưa mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hoặc xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thông qua việc kết hợp hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối việc làm và phát huy vai trò của người có uy tín, xã Sông Lũy đang từng bước khơi dậy tinh thần tự lực, tự vươn lên trong mỗi người dân. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.