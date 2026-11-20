Nhiều hộ nghèo được xây dựng nhà mới khang trang. (Ảnh: HUYỀN VY)

Căn nhà mơ ước

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Sông Lũy có dân số khoảng 4.752 hộ với 21.243 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 1.469 hộ với 5.540 nhân khẩu, chiếm 30% dân số toàn xã. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, đời sống của một số người dân còn khó khăn đã đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Sông Lũy đã tập trung chỉ đạo, đưa nhiệm vụ hỗ trợ nhà ở trở thành một trong những nội dung trọng tâm của công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo xã khởi công những căn nhà nát. (Ảnh: HUYỀN VY)

Trong bối cảnh đó, việc hỗ trợ người dân cải thiện điều kiện nhà ở được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm đối với những gia đình còn nhiều khó khăn.

Từ nhận thức nhà ở là điều kiện thiết yếu để người dân ổn định cuộc sống, Ban Chỉ đạo xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các thôn được giao tổ chức rà soát, thống kê những hộ đang sinh sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn; đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo đúng tiêu chí.

Qua rà soát, năm 2025, xã xác định có 41 hộ nghèo và cận nghèo cần được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Mỗi trường hợp đều được xem xét dựa trên hoàn cảnh thực tế, hiện trạng công trình, khả năng đối ứng của gia đình và các điều kiện liên quan.

Tổng kinh phí dự kiến để xây mới và sửa chữa 41 căn nhà trên địa bàn xã là 1,95 tỷ đồng. Trong đó, 20 căn dành cho hộ nghèo với tổng kinh phí 990 triệu đồng, gồm 13 căn xây mới trị giá 780 triệu đồng và 7 căn sửa chữa trị giá 210 triệu đồng. Đối với hộ cận nghèo, địa phương triển khai hỗ trợ 21 căn nhà với tổng nhu cầu 960 triệu đồng. Trong đó có 11 căn xây mới, kinh phí 660 triệu đồng và 10 căn sửa chữa, kinh phí 300 triệu đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các đoàn thể phát huy vai trò kết nối, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức thiết thực. Người có điều kiện đóng góp kinh phí, vật liệu xây dựng; người góp công tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật tư, xây dựng công trình. Bên cạnh đó, các đoàn thể còn vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên, dân quân và người dân tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển gạch, cát, xi-măng và hỗ trợ thi công. Dù giá trị vật chất của mỗi phần hỗ trợ khác nhau, tất cả đều thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cộng đồng đối với những gia đình khó khăn.

Các bạn đoàn viên hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân. (Ảnh: HUYỀN VY)

Không giấu được niềm vui khi được sống trong căn nhà mới khang trang, ông Nguyễn Văn Thức chia sẻ: “Từ một mái nhà chưa bảo đảm điều kiện sinh hoạt, gia đình ông nay đã có nơi ở ổn định, an toàn hơn. Căn nhà là kết quả từ chính sách của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực triển khai của chính quyền địa phương, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với gia đình có công với cách mạng”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hoa thuộc diện hộ cận nghèo, có vợ và năm người con. Công việc của hai vợ chồng không ổn định, thu nhập chủ yếu dựa vào lao động thuê nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Việc tích lũy đủ tiền để xây một căn nhà kiên cố từng là ước mơ rất xa vời đối với gia đình. Đối với gia đình đông con, căn nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ an toàn mà còn tạo nền tảng để các thành viên yên tâm lao động, học tập và từng bước cải thiện cuộc sống.

Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Những kết quả đạt được cho thấy sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và tinh thần trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn xã Sông Lũy.

Nhiều căn nhà mới được bàn giao. (Ảnh: HUYỀN VY)

Để chương trình được triển khai chặt chẽ, Ban Chỉ đạo xã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách hồ sơ, thủ tục và theo dõi tiến độ từng căn nhà. Quá trình triển khai được cập nhật thường xuyên, từ thời điểm khởi công, mức hỗ trợ, nguồn lực huy động đến tiến độ thi công và nghiệm thu. Cách làm này góp phần bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, công trình hoàn thành đúng yêu cầu và quyền lợi của người dân được thực hiện đầy đủ. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức giám sát việc thi công các công trình nhằm hạn chế sai sót và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Từ những nguồn lực được huy động và sự chung tay của cộng đồng, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Sông Lũy đang mang lại những thay đổi rõ nét. Mỗi mái ấm được dựng lên không đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình.

Có nơi ở ổn định, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ có thêm điểm tựa để yên tâm lao động, chăm lo cho con em và vươn lên thoát nghèo. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà chương trình hướng tới: không chỉ thay thế những mái nhà xuống cấp, mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn