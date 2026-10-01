Lâm Đồng sớm xử lý sụt lún, gãy nền đường Tà Đùng - Quảng Sơn

Nền đường tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn (Lâm Đồng) bị đứt gãy, sụt lún sau các đợt mưa lớn kéo dài.

Theo UBND xã Tà Đùng, tại khu vực thôn Đắk R’Măng 3, nền đường nhựa tuyến Tà Đùng - Quảng Sơn bị sụt lún, đứt gãy với phạm vi cung trượt dài 150m (từ Km27+831 đến Km27+981). Khối đất dịch chuyển theo phương ngang về phía chân sườn dốc, xuất hiện các vết nứt lớn với bề rộng có vị trí lên đến 50cm. Nhận định sơ bộ cho thấy hiện tượng sạt trượt ngầm đã diễn ra âm ỉ thời gian dài cùng mưa lớn khiến đất ngấm nước, làm giảm liên kết và mất ổn định trên sườn dốc lớn dẫn đến sạt trượt.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, việc đi lại hiện qua khu vực này rất khó khăn. Nhiều vị trí nền đường nhựa bị đứt gãy, mặt đường xuất hiện đá cục lởm chởm, các điểm sụt lún kéo dài khiến phương tiện phải giảm tốc độ, tránh nhau khi lưu thông. Không chỉ khu vực trên, nhiều đoạn trên tuyến đường về phía ngã ba Chợ tình Đắk R’Măng cũng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, một số vị trí bị sạt lở, ngành chức năng đã cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông K’ Siêng, người dân xã Tà Đùng cho biết, tuyến đường Tà Đùng - Quảng Sơn đã xuống cấp nhiều năm; trong đó đoạn qua khu vực nhà ông hiện bị sạt trượt, sụt lún, tiềm ẩn nguy hiểm. Các xe máy thường phải né đoạn đường hư hỏng, chạy sang phần đường phía trước cổng nhà, trong khi phía đối diện là sườn đồi cà phê đang bị sạt trượt rộng. Việc đi lại của người dân và phương tiện gặp nhiều khó khăn, nhất là vào ban đêm, nếu không kịp quan sát nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Nền đường tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn (Lâm Đồng) bị đứt gãy, sụt lún sau các đợt mưa lớn kéo dài.

Bên cạnh tuyến đường chính, đoạn đường bê tông dẫn vào khu sản xuất tại thôn Đắk R’Măng 3 cũng bị sụt lún, nứt gãy dài khoảng 40m, sâu từ 0,9 - 1m so với mặt đường hiện trạng. Điểm sụt lún này kéo dài qua rẫy của người dân xuống khe suối, cản trở việc vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong các đợt mưa lớn vừa qua tại các thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2 đã xảy ra ngập lụt cục bộ do mực nước suối dâng cao. Một số đoạn trên tuyến đường liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, đường vào khu dân cư và khu sản xuất bị ngập từ khoảng 0,5-3 m, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân và việc học tập của học sinh. Nước dâng cao cũng ảnh hưởng đến nhà ở của khoảng 34-35 hộ dân tại cụm dân cư 14, 16, thôn Đắk R’Măng 1.

Theo đánh giá của UBND xã Tà Đùng, khu vực trên có địa hình trũng, lượng nước tập trung nhanh về suối, trong khi lòng suối nhỏ, hẹp và quanh co nên khả năng tiêu thoát nước hạn chế. Khi mưa lớn kéo dài, cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước suối dâng cao, gây ngập khu dân cư và các tuyến đường. Dòng suối chảy qua nhiều địa bàn, từ phường Bắc Gia Nghĩa qua xã Tà Đùng rồi tiếp tục về khu vực Đắk Snao, xã Quảng Sơn.

Chủ tịch UBND xã Tà Đùng Trần Nam Thuần cho biết, địa phương đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị khảo sát địa chất, đánh giá nguyên nhân, phạm vi và mức độ sụt lún, nứt gãy tuyến đường liên xã; đồng thời hướng dẫn địa phương xây dựng phương án xử lý, khắc phục phù hợp, hạn chế nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản. Đối với tình trạng ngập lụt, địa phương đề nghị khảo sát, đánh giá tổng thể dòng chảy, khả năng tiêu thoát nước và nguyên nhân gây ngập; hỗ trợ, hướng dẫn phương án khơi thông, tăng khả năng thoát lũ của dòng suối, giải quyết tình trạng ngập tại các thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2.

Nền đường tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn (Lâm Đồng) bị sụt lún gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

UBND xã Tà Đùng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Glong nghiên cứu phương án thiết kế, thi công phù hợp để khắc phục các điểm ngập tại các thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2 theo nội dung đã thống nhất với địa phương; đồng thời khảo sát, đánh giá và có phương án xử lý đoạn sụt lún trên tuyến đường liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình giao thông.