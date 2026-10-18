Lâm Đồng sớm khởi công kè sông Cà Ty, đường kết nối cao tốc

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khảo sát các dự án phía đông tỉnh. (Ảnh: THANH HẢI)

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Dự án Kè sông Cà Ty do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 486 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 360 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 68 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028. Dự kiến, cuối tháng 10/2026, dự án hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Dự án sẽ thu hồi đất, giải tỏa trắng và bố trí tái định cư 567 hộ dân; trong đó, bố trí đất nền 137 lô tại Khu dân cư Văn Thánh 3A, Chung cư sông Cà Ty và 430 căn hộ tại Chung cư sông Cà Ty. Tuy nhiên, Chung cư sông Cà Ty chưa hoàn thành; chưa có giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở tái định cư... để xây dựng phương án bố trí tái định cư cho dự án.

Dự án kè sông Cà Ty có tổng mức đầu tư là 486 tỷ đồng. (Ảnh: THANH HẢI)

Tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết tổ chức mời các hộ dân để giao 324 thông báo thu hồi đất; còn 20 thông báo chưa liên hệ được chủ địa phương đang lập thủ tục đăng thông báo 3 kỳ liên tiếp; đồng thời đang tổ chức xét 58 hồ sơ. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đã tổ chức kiểm đếm được 72/344 thông báo thu hồi đất, đã chuyển 58 hồ sơ để Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết để xét pháp lý nguồn gốc đất. Các hồ sơ còn lại đang tiếp tục tổ chức kiểm đếm.

Khu vực ven sông Cà Ty có môi trường không bảo đảm. (Ảnh: THANH HẢI)

Cách đó không xa, dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh, dài hơn 12km, với tổng mức đầu tư khoảng 4.700 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư là 2.700 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 2.000 tỷ đồng. Dự án thu hồi đất khoảng 247ha bao gồm đường giao thông và quỹ đất hai bên đường.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư) cho biết, dự án kết nối khu vực trung tâm đô thị Phan Thiết với các đầu mối giao thông đối ngoại quan trọng như nhà ga đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, bến xe, là điểm đầu tuyến cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông, phát triển logistics vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, tuyến đường hình thành từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, dự án còn khai thác quỹ đất bên đường phát triển đô thị TOD, đô thị Phan Thiết, khu công nghệ cao để thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là phát triển du lịch để đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc gia.

Ưu tiên vị trí thuận lợi trước

Ông Hoàng Văn Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết, theo cam kết, tháng 9, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản 100% hồ sơ; nhưng đến nay, mới tổ chức kiểm đếm được 72/344 thông báo thu hồi đất đã chuyển đến Ủy ban nhân dân phường để xét pháp lý nguồn gốc đất. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết phối hợp các đơn vị có liên quan phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Ban kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở tái định cư Chung cư sông Cà Ty.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đi dự án kè sông Cà Ty. (Ảnh: THANH HẢI)

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Nguyễn Thanh Hiền cho biết, do công tác giải phóng mặt bằng phải chia làm nhiều đợt, ưu tiên giải quyết trước các trường hợp không bố trí tái định cư để bàn giao mặt bằng từng phần cho đơn vị thi công. Dự kiến tháng 11/2026, dự án khởi công 4km cuối tuyến (gần cao tốc) có diện tích thu hồi khoảng 120ha, trong đó có 247 hộ và 2 tổ chức.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận đã ban hành thông báo thu hồi đất 249/249 hồ sơ. Song song đó, đơn vị tư vấn đã thực hiện xong công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán; đồng thời, đang hoàn thiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán, bảo đảm hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán theo kế hoạch đã đề ra.

Nhiều nhà dân xây dựng tạm bợ đã nhiều năm trước. (Ảnh: THANH HẢI)

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, ban, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ, kế hoạch, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công. Đối với dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh do chủ yếu đất nông nghiệp, quỹ đất sạch nên rất thuận lợi, kỳ vọng sẽ khởi công đúng tiến độ.

Đối với dự án kè sông Cà Ty, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho hay, nhiều nhà dân sống ven sông từ lâu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Dự án xây dựng góp phần chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại. Địa phương hoàn thành sớm nguồn gốc đất của các hồ sơ đã được chuyển đến; đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Một đoạn kè được làm đã góp phần chỉnh trang đô thị. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, dự án sông Cà Ty cần thực hiện xây dựng bờ kè trước để tạo cảnh quan đô thị; song song đó, tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các sở, ngành sớm đưa ra giá thuê của chung cư sông Cà Ty cho phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân. Có thể, các đơn vị nghiên cứu phương án: cho thuê tái định cư, giá thuê mua nhằm giảm áp lực cho người dân.