Sáng 17/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út đã chủ trì cuộc họp chuyên đề với các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà đầu tư nhằm rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng và bãi thải phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, hai dự án trọng điểm này có tổng chiều dài gần 140 km, trong đó gần 128 km đi qua địa bàn Lâm Đồng, thuộc 14 xã, phường. Để phục vụ thi công, nhu cầu về đất san lấp, đá và cát xây dựng cho toàn tuyến là rất lớn, đòi hỏi nguồn cung ứng ổn định, liên tục và sự đồng bộ trong công tác hậu cần, logistics công trường.

Các dự án cao tốc qua địa bàn Lâm Đồng có nhu cầu lớn về đất san lấp, đá và cát, đặt ra yêu cầu chủ động nguồn cung và sử dụng hiệu quả tài nguyên. (Ảnh: C.H)

Theo đại diện Sở Công thương, tỉnh đã quy hoạch sẵn 18 điểm mỏ và mới đây tiếp tục ban hành các quyết định bổ sung 11 điểm mỏ thuộc khu vực không phải đấu thầu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đầu tư cao tốc vẫn chậm trễ trong việc giới thiệu đơn vị đủ năng lực khai thác, đồng thời có xu hướng "đẩy việc" lên các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và các doanh nghiệp dự án cũng phản ánh nhiều vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, chi phí tăng cao hay năng lực nâng công suất của các mỏ hiện hữu.

Nhu cầu vật liệu lớn từ các dự án cao tốc đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp khai thác và chính quyền địa phương. (Ảnh: C.H)

Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân cốt lõi và yêu cầu các đơn vị phải thay đổi căn bản tư duy hành động theo phương châm thực chất, hiệu quả. Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu các bên không ngồi lại với nhau, xác định rõ trách nhiệm và thống nhất phương án triển khai thì tình trạng ách tắc vật liệu sẽ tiếp tục kéo dài.

Theo đó, Sở Công thương được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư kiểm tra thực tế, đánh giá tính khả thi của từng điểm mỏ bổ sung để đẩy nhanh pháp lý cấp phép, kiên quyết loại bỏ các mỏ không hiệu quả.

Doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đề xuất thêm các vị trí phù hợp với nhu cầu thực tế. (Ảnh: C.H)

Về phía nhà thầu và doanh nghiệp dự án, cần chủ động làm việc với các chủ mỏ để ký kết hợp đồng tăng công suất, đồng thời nhanh chóng đưa các đơn vị khai thác có năng lực vào vận hành các mỏ đã được khoanh định, đảm bảo dòng chảy vật liệu thông suốt cho toàn công trường gắn liền với yêu cầu giám sát chặt chẽ tác động môi trường để bảo vệ không gian sống của người dân.

Việc khơi thông nguồn vật liệu không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm mà còn đặt ra yêu cầu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Tăng cường điều phối, tận dụng vật liệu phù hợp trên tuyến, lựa chọn vị trí bãi thải hợp lý và giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển sẽ góp phần hạn chế chi phí, giảm áp lực lên tài nguyên và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của dự án với đời sống người dân.

Quy mô dự án: Tổng chiều dài gần 140 km, trong đó gần 128 km đi qua địa bàn Lâm Đồng (qua địa phận 14 xã, phường của tỉnh). Nhu cầu vật liệu dự kiến: Đoạn Tân Phú - Bảo Lộc: Đất san lấp khoảng 7,3 triệu m³; đá xây dựng khoảng 80.000 m³; cát xây dựng hơn 11.000 m³. Đoạn Bảo Lộc - Liên Khương: Đất san lấp khoảng 9,24 triệu m³; đá xây dựng khoảng 1,87 triệu m³; cát xây dựng khoảng 345.000 m³.