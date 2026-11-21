Đồng chí Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự chương trình

Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu tham dự chương trình

Với chủ đề hướng về quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chương trình mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, giàu màu sắc nghệ thuật.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, giàu màu sắc nghệ thuật

Các tiết mục do các đơn vị nghệ thuật, địa phương tham gia biểu diễn, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu do đơn vị Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện

Đặc biệt, những ca khúc mang âm hưởng tươi mới về Lâm Đồng hôm nay, về vùng đất sau sáp nhập với không gian phát triển rộng mở, giàu tiềm năng và bản sắc đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình. Qua lời ca, tiếng hát và những điệu múa sôi động, hình ảnh một Lâm Đồng đoàn kết, năng động, đang từng ngày đổi mới được thể hiện sinh động, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi người.

Các tiết mục do các đơn vị nghệ thuật tham gia biểu diễn, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước

Không khí chương trình diễn ra vui tươi, sôi nổi. Những giai điệu quen thuộc, những màn trình diễn giàu cảm xúc nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Những ca khúc mang âm hưởng tươi mới về Lâm Đồng hôm nay, về vùng đất sau sáp nhập với không gian phát triển rộng mở, giàu tiềm năng và bản sắc đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình

Khu vực biểu diễn trở thành không gian giao lưu văn hóa cộng đồng, nơi người dân và du khách cùng hòa mình vào những tiết mục nghệ thuật, cảm nhận sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa tinh thần của địa phương.

Những ca khúc mang âm hưởng tươi mới về Lâm Đồng hôm nay, về vùng đất sau sáp nhập với không gian phát triển rộng mở, giàu tiềm năng và bản sắc đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình

Không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ công chúng, chương trình còn góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp Nhân dân và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lâm Đồng thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Những giai điệu quen thuộc, những màn trình diễn giàu cảm xúc nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả