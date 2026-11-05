Lâm Đồng sôi động mùa du lịch cuối năm với chuỗi lễ hội và sắc hoa

Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hấp dẫn du khách bởi khí hậu se lạnh, cảnh quan thơ mộng cùng không gian hoa đặc trưng của phố núi cao nguyên.

Từ đầu tháng 11, khu vực Đà Lạt và các vùng ngoại ô bắt đầu bước vào mùa hoa dã quỳ nở rộ. Trên những cung đường dẫn vào hồ Tuyền Lâm, đèo Tà Nung, ven cao tốc Liên Khương – Prenn, vùng ngoại ô Cầu Đất… sắc vàng cam của loài hoa dại nổi bật giữa màu xanh của rừng thông và những triền đất đỏ bazan. Đây cũng là thời điểm những vườn hồng bước vào mùa quả chín, tạo nên những không gian trải nghiệm hấp dẫn, thu hút du khách tham quan, chụp ảnh và thưởng thức nông sản địa phương.

Chia sẻ về cảm xúc khi trở lại vùng cao nguyên dịp này, chị Nguyễn Thị Thảo, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: "Ngay từ khi qua đèo Bảo Lộc rồi dọc theo Quốc lộ 20 qua Di Linh, hoa dã quỳ đã vàng rực dưới cái nắng lạnh đặc trưng, ký ức thời sinh viên ở Đà Lạt trong tôi lại ùa về. Dã quỳ không chỉ là một loài hoa, mà với những ai từng gắn bó với vùng đất này đó là cả một khoảng trời kỷ niệm. Lần này đưa nhóm bạn từ Thành phố Hồ Chí Minh lên, tôi muốn chia sẻ trọn vẹn không khí và vẻ đẹp mộc mạc của hoa dã quỳ cùng mọi người".

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động du lịch cuối năm tại Lâm Đồng là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31/12. Theo kế hoạch, Festival gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, tập trung chủ yếu tại khu vực Đà Lạt.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19/12, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc diễn ra tối 31/12. Các hoạt động hướng đến tôn vinh ngành hoa, quảng bá hình ảnh Đà Lạt ngàn hoa, đồng thời kết nối các giá trị văn hóa, nghệ thuật, nông nghiệp, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương.

Hoa dã quỳ khoe sắc dưới nắng vàng cao nguyên, tạo nên nét đặc trưng của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trước thềm Festival Hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp tổ chức các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật nhằm tạo không khí sôi động cho mùa du lịch cuối năm. Trong đó, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6-8/11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tiếp đó, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 13-15/11 tại khu vực Đà Lạt, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế. Chương trình kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, âm nhạc đương đại với việc giới thiệu bản sắc văn hóa Lâm Đồng và Tây Nguyên, phục vụ miễn phí người dân, du khách.

Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch, kịch bản và phương án tổ chức. Đồng thời, các đơn vị chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế và các điều kiện phục vụ để mang lại sự thuận tiện nhất cho người dân và du khách.

Vườn hồng vào mùa chín rộ đang trở thành điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách khi đến Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

Tại khu vực Đà Lạt và nhiều địa phương, các mô hình không gian hoa, tuyến đường hoa và công trình cảnh quan đang được xây dựng, chỉnh trang. Người dân, doanh nghiệp được vận động tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, góp phần tạo diện mạo khang trang cho các điểm đến. Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú cũng chủ động làm mới cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các chương trình ưu đãi, kích cầu nhằm thu hút khách trong mùa cao điểm du lịch.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng quan tâm đầu tư, cải tạo và nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Đến nay, toàn tỉnh có 4.318 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 69.040 phòng; 99 khu, điểm du lịch và điểm tham quan. Trong 10 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 20,68 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 20,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng 15,32%; doanh thu từ hoạt động du lịch ước vượt 57.514 tỷ đồng, tăng 23,71% so với cùng kỳ.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên đa dạng, khí hậu đặc trưng, các mùa hoa nối tiếp cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức liên tục, Lâm Đồng đang đẩy mạnh kết nối các sản phẩm du lịch giữa các vùng. Du khách không chỉ đến Đà Lạt thưởng ngoạn Festival Hoa mà còn có thể khám phá không gian biển xanh ở phía Đông, những vùng cao nguyên, di sản địa chất thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông ở phía Tây.

Thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm, Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục thu hút du khách trong mùa cao điểm dịp cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 25,8 triệu lượt khách trong năm 2026, từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn hàng đầu của khu vực và cả nước.