Lâm Đồng: Sôi động 'đêm giao thoa văn hóa' tại Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang

Sôi động “đêm giao thoa văn hóa” tại Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đêm thứ hai của lễ hội âm nhạc có chủ đề “Đêm giao thoa văn hóa”, với chương trình biểu diễn của bốn ban nhạc đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và Cuba tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là một trong những chương trình trọng điểm, nhằm cụ thể hóa những cam kết của Đà Lạt khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và sáng tạo âm nhạc giữa Lâm Đồng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đại diện Ban tổ chức tri ân các ban nhạc tham gia “Đêm giao thoa văn hóa” tại Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tiếp nối thành công của đêm khai mạc, chương trình tối 15/11 mang đến công chúng hành trình âm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc, từ chất liệu dân gian đương đại, rock đến những giai điệu Latin và Swing sôi động.

Mỗi ban nhạc với một phong cách đã góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Chương trình mang đến công chúng hành trình âm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc, từ chất liệu dân gian đương đại đến rock và những giai điệu Latin sôi động. (Ảnh: BẢO VĂN)

Mở màn “Đêm giao thoa văn hóa”, Âu Cơ Band, thành viên Đoàn nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam, mang đến những tiết mục kết hợp nhạc cụ truyền thống với chất liệu âm nhạc hiện đại.

Thành lập năm 2014, ban nhạc theo đuổi phong cách dân gian đương đại, hướng đến việc gìn giữ bản sắc âm nhạc dân tộc trong dòng chảy hội nhập.

Âu Cơ Band mang đến những tiết mục kết hợp nhạc cụ truyền thống với chất liệu âm nhạc hiện đại. (Ảnh: BẢO VĂN)

Năm tiết mục của Âu Cơ Band, gồm Ngũ sắc tỏa quang, Carmen Medley, Quê hương ba miền, Gió thổi cánh hoa bay và Beethoven rock cover, tạo nên sự kết hợp thú vị giữa âm hưởng truyền thống và nhịp điệu hiện đại, các nghệ sĩ đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc, đồng thời cho thấy khả năng tiếp biến linh hoạt của các nhạc cụ truyền thống trong không gian biểu diễn đương đại.

Các nghệ sĩ của Âu Cơ Band đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Art1st Band đến từ Hàn Quốc, mang đến không khí trẻ trung, phóng khoáng với những giai điệu K-Rock và Indie Rock. Ban nhạc gồm các ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam.

Các thành viên có kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời chủ động sáng tác, sản xuất âm nhạc và gửi gắm những câu chuyện, cảm xúc cá nhân trong từng tác phẩm.

Art1st Band mang đến không khí trẻ trung, phóng khoáng với những giai điệu K-Rock và Indie Rock. (Ảnh: BẢO VĂN)

Sự kết hợp giữa Funky, Rock, Fusion và Indie Rock tạo nên phong cách biểu diễn giàu năng lượng, mang đến sắc thái khác biệt cho đêm hội.

Art1st Band gồm các ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. (Ảnh: BẢO VĂN)

Không gian Quảng trường Lâm Viên trở nên sôi động qua những giai điệu mạnh mẽ, tiết tấu cuốn hút và phong cách trình diễn trẻ trung.

Hàng nghìn khán giả đến với “Đêm giao thoa văn hóa” tại Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Sự hiện diện của Art1st Band cho thấy âm nhạc đang trở thành cầu nối tự nhiên giữa những nghệ sĩ đến từ các quốc gia, cùng chia sẻ tình yêu nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo.

Tiết mục biểu diễn của Art1st Band. (Ảnh: BẢO VĂN)

Joon & Giờ Ra Chơi, ban nhạc Việt Nam mang đến sắc màu trẻ trung, cá tính của Indie Rock.

Tên gọi Giờ Ra Chơi gửi gắm thông điệp gần gũi: dù đã trưởng thành, mỗi khi cùng nhau chơi nhạc, các thành viên vẫn muốn giữ lại sự tự do, hứng khởi và tinh thần vô tư như những giờ ra chơi thời học sinh.

Ban nhạc Joon & Giờ Ra Chơi mang đến sắc màu trẻ trung, cá tính của Indie Rock. (Ảnh: BẢO VĂN)

Với phong cách biểu diễn giàu năng lượng, ban nhạc tạo nên không khí trẻ trung, góp thêm một sắc thái mới cho bức tranh âm nhạc của Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026.

Tiết mục biểu diễn của Joon & Giờ Ra Chơi. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phần trình diễn của Cuba Swing Band, với bốn nghệ sĩ gồm piano, trống và hai giọng ca chính, band theo đuổi dòng nhạc Cuba và Latin. Những giai điệu mang đậm bản sắc vùng biển Caribe, kết hợp tiết tấu sôi động, đã mang đến không khí mới mẻ, cuốn hút.

Khán giả hòa cùng nhịp điệu sôi động của Cuba Swing Band. (Ảnh: CTV)

Từ những thanh âm giàu nhịp điệu đến phong cách biểu diễn phóng khoáng, các nghệ sĩ Cuba đưa khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc Latin và Swing. Sự giao thoa giữa các dòng nhạc tạo nên điểm nhấn đặc sắc, giúp chương trình có thêm chiều sâu và sự phong phú về ngôn ngữ nghệ thuật.

Khán giả đến với “Đêm giao thoa văn hóa” tại Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo Ban chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng, cùng với chương trình biểu diễn tại Quảng trường Lâm Viên, trong khuôn khổ Festival còn diễn ra các hoạt động, như Hội thảo khoa học “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, giới thiệu các tác phẩm nhạc kịch, giao lưu các ban nhạc quốc tế và không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống.

Qua những màn trình diễn khác biệt về ngôn ngữ, phong cách và văn hóa, các nghệ sĩ gặp nhau ở tình yêu âm nhạc và mong muốn kết nối cộng đồng bằng nghệ thuật. (Ảnh: BẢO VĂN)

Từ những hoạt động này, Lâm Đồng hướng đến xây dựng không gian sáng tạo âm nhạc đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với nghệ thuật đương đại, nghệ sĩ có thêm cơ hội giao lưu, công chúng được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa nghệ thuật.