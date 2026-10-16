Lâm Đồng siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực tế tại dự án Tuyến đường N26. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Dự án Tuyến đường N26 tại xã Tánh Linh đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng trong năm 2025. Phần còn lại dài 190 m, gồm đoạn đầu tuyến 45 m và đoạn cuối tuyến 145 m, được chuyển sang thực hiện trong năm 2026.

Kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang của dự án là 14,82 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2026, dự án mới giải ngân 3,225 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch.

Hiện đoạn đầu tuyến đã hoàn thành thi công cống ngang thủy lợi, cống dọc, hố ga và xử lý nền hạ, đang triển khai các công việc tiếp theo. Đoạn cuối tuyến đang thi công hệ thống thoát nước dọc và xử lý nền đường. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với cam kết của nhà thầu.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu nhà thầu khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, lập tiến độ thi công chi tiết theo từng ngày, xác định cụ thể khối lượng thực hiện và huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Tuyến đường N26 đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, công trình phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Đây là mốc tiến độ bắt buộc, không để tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp theo dõi tiến độ hằng ngày, kiểm tra khối lượng thực tế, cập nhật kết quả thi công và kịp thời xử lý những nguy cơ phát sinh chậm trễ.

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717 có chiều dài 9,5 km, tổng mức đầu tư hơn 244,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028. Các hạng mục chính gồm nâng cấp nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và xây dựng mới cầu Tà Pứa.

Theo báo cáo, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 14% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục nền đường, cấp phối đá dăm và hệ thống thoát nước đã được triển khai; tuy nhiên, hạng mục tường chắn chưa thi công trở lại, cầu Tà Pứa chưa có phương án tổ chức thi công.

Toàn cảnh dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Về giải phóng mặt bằng, dự án có 283 hồ sơ, với tổng diện tích thu hồi 18,76 ha. Đến nay, toàn bộ hồ sơ đã được ban hành thông báo thu hồi đất và hoàn thành kiểm đếm tài sản trên đất; việc xét tính pháp lý, nguồn gốc đất đạt 216/283 hồ sơ, tương đương 76%.

Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 40 tỷ đồng. Đến ngày 16/10, giá trị giải ngân đạt 22,071 tỷ đồng, tương đương 55,17% kế hoạch. Trong đó, giá trị giải ngân xây lắp đạt 17,01 tỷ đồng.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện của 2 xã Nghị Đức và Nam Thành; đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý dứt điểm các phần việc còn lại trong tháng 10/2026, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đối với các nhà thầu, đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu nghiêm túc thực hiện cam kết, chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị; tranh thủ thời tiết thuận lợi, triển khai đồng bộ các hạng mục để bù đắp khối lượng chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra thực tế tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Những vị trí đủ điều kiện thi công phải được tập trung xử lý, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Nhà thầu không được lấy lý do thời tiết để kéo dài công việc khi đã có giải pháp tổ chức thi công phù hợp.

Nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên với sự tham gia của 4 đầu mối, gồm địa phương được giao nhiệm vụ theo dõi công trình, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và thường trực tổ công tác của tỉnh. Việc giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, tiến độ thực hiện và các mốc xử lý rõ ràng.

Theo đó, nếu nhà thầu chậm tiến độ trong tuần đầu tiên phải được cảnh báo; sang tuần thứ hai phải xây dựng và triển khai ngay kế hoạch bù tiến độ. Nếu đến tuần thứ ba vẫn không khắc phục, chủ đầu tư phải xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định. Trường hợp tiếp tục không khắc phục trong tuần thứ tư, xem xét chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản đã ký kết và quy định của pháp luật.

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư chủ động kiểm soát khối lượng, tiến độ từng hạng mục; phân công cán bộ thường xuyên bám sát công trường, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, chủ động đề xuất giải pháp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ chậm tiến độ, không thực hiện giám sát mang tính hình thức, thụ động.

Thường trực tổ công tác của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công trình triển khai theo kế hoạch. Việc điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện không được xem là giải pháp mặc nhiên để xử lý tình trạng chậm trễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị từng cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng cam kết, quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Những đơn vị thực hiện tốt cần được biểu dương; các trường hợp thiếu trách nhiệm, để chậm trễ kéo dài hoặc không hoàn thành nhiệm vụ phải bị kiểm điểm, phê bình và xử lý nghiêm theo quy định.