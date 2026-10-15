Lâm Đồng siết trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng từ cơ sở

Một phần hiện trạng rừng tự nhiên ở Tánh Linh. (Ảnh: tư liệu)

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương cần phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an và chủ rừng kiểm soát chặt diện tích rừng, nhất là diện tích chưa giao, chưa cho thuê; đẩy mạnh giao rừng gắn với giao đất theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tranh chấp đất đai. Các địa phương phải rà soát hồ sơ, không để vụ việc tồn đọng kéo dài; tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu thiếu kiểm tra, giám sát, để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng. Tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý sẽ bị xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp, ứng dụng ảnh viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) để theo dõi biến động, cảnh báo nguy cơ mất rừng và phát hiện vi phạm.

Đồng thời, đôn đốc chủ rừng hoàn thiện phương án sử dụng đất, quản lý rừng bền vững; rà soát các vụ việc chưa xử lý, triển khai chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và đề xuất bảo đảm nhân lực, trang thiết bị cho lực lượng chuyên trách.

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đất đai; tập trung làm rõ các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép.

Các chủ rừng phải tăng cường tuần tra, xác định khu vực có nguy cơ cao để bố trí lực lượng chốt chặn; hoàn thiện phương án sử dụng đất, quản lý rừng bền vững và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Việc ứng dụng công nghệ trong giám sát tài nguyên rừng cần được đẩy mạnh, gắn với phân công trách nhiệm đến từng lô, khoảnh, tiểu khu theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.