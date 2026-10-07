Lâm Đồng siết tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Lâm Đồng được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến với các địa phương

Ngày 7/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Lâm Đồng, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, tỉnh có 28 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến 3 chương trình MTQG. Đến nay, 22 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 6 nhiệm vụ đang triển khai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Lê Quang Dần báo cáo tình hình thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm. Đến cuối tháng 9, nguồn vốn năm 2026 được phân bổ hơn 828 tỷ đồng nhưng mới giải ngân khoảng 26 tỷ đồng, đạt 3%. Trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt chưa đến 4%, vốn sự nghiệp khoảng 1,5%.

Đối với nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025, chương trình Xây dựng nông thôn mới giải ngân khoảng 26%, Giảm nghèo bền vững khoảng 18% và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 40%.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Khúc Thị Thoi trao đổi các ý kiến tại cuộc họp

Theo đánh giá, tiến độ chậm do một số dự án tồn đọng, phức tạp từ giai đoạn trước, nguồn vốn dôi dư chưa được xử lý và tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong khi đó, nguồn vốn năm 2026 mới được giao, một số địa phương còn vướng thủ tục, điều chỉnh danh mục và kiện toàn đội ngũ thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Nghĩ đề xuất một số giải pháp tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá tiến độ thực hiện, nhất là giải ngân vốn, còn rất chậm và yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp phải giải trình cụ thể nguyên nhân, xây dựng kế hoạch khả thi và cam kết tiến độ thực hiện. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu kết luận cuộc họp nắm tiến độ triển khai các chương trình MTQG năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành tập trung hoàn thành 6 nhiệm vụ còn lại, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy định, kế hoạch và hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với tình hình mới. Các công trình chưa quyết toán phải khẩn trương hoàn thành; những dự án còn vướng thủ tục cần được tháo gỡ sớm để tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai.

Đối với nguồn vốn không còn đối tượng thực hiện, các địa phương phải rà soát kỹ, xác định rõ nhu cầu điều chỉnh. Những vướng mắc do quy định chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau phải được chỉ rõ để phân công cơ quan chủ trì xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu rà soát thực chất các tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên những nội dung trực tiếp phục vụ đời sống, sản xuất và sinh kế người dân. Kết quả thực hiện sẽ được gắn với công tác đánh giá, thi đua của các đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, Lâm Đồng sẽ chuyển từ báo cáo giấy sang cập nhật tiến độ trên hệ thống IOC theo tuần, theo tháng. Qua đó, Ban Chỉ đạo theo dõi sát tiến độ từng địa phương, từng nguồn vốn, kịp thời nhận diện và xử lý các điểm nghẽn, bảo đảm các chương trình MTQG được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng và mục tiêu.

Lãnh đạo các sở, ngành theo dõi phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc