Lâm Đồng siết quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí cho Công an xã Nghị Đức

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì nắm tình hình trên không gian mạng, khi phát hiện có dấu hiệu mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo hoặc hướng dẫn chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) thì Công an phải xác minh, phân loại và xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh đồng thời phối hợp truy nguồn hàng, dòng tiền, tuyến vận chuyển đối với các vụ việc có dấu hiệu liên tỉnh hoặc yếu tố nước ngoài. Trường hợp có nguy cơ lợi dụng hàng nhập khẩu, bưu gửi quốc tế để đưa VK, VLN, CCHT hoặc linh kiện vào địa bàn phải chủ động phối hợp cơ quan Hải quan để kiểm soát, xử lý theo quy định.

Sở Công Thương có trách nhiệm rà soát hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn, nhất là các gian hàng, tài khoản bán hàng và nội dung quảng cáo có dấu hiệu mua bán VK, VLN, CCHT hoặc linh kiện thuộc diện quản lý, phối hợp xác minh chủ thể kinh doanh, lịch sử giao dịch và hàng hóa khi cần thiết.

Các sở, ngành phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền, cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn vi phạm trên không gian mạng, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc rao bán bằng tài khoản cá nhân, nhóm kín, sử dụng tên gọi né tránh, chuyển sang ứng dụng nhắn tin, yêu cầu chuyển tiền trước, nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát và chia sẻ nội dung hướng dẫn chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý được yêu cầu chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp với các bộ phận chuyên môn tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát. Các địa phương phải lập danh sách vụ việc, xác định kết quả xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải chuyển ngay cho Công an tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát quán triệt cho nhân viên, đại lý, điểm phục vụ về trách nhiệm kiểm tra, xử lý hàng hóa theo quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát để vận chuyển VK, VLN, CCHT, các đơn vị phải kịp thời báo cho Công an tỉnh và cơ quan có thẩm quyền; đồng thời bố trí đầu mối phối hợp cung cấp thông tin người gửi, người nhận, số điện thoại, mã vận đơn, hành trình chuyển phát, hình thức thu hộ và dữ liệu liên quan khi có yêu cầu.