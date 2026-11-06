Lâm Đồng: Siết quản lý tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình

Khẩn trương rà soát 18 tàu cá bị cảnh báo mất kết nối

Theo Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh Lâm Đồng, hệ thống giám sát hành trình tàu cá quốc gia (VMS) hiện ghi nhận 18 tàu cá của tỉnh bị cảnh báo mất kết nối trên biển. Tuy nhiên, qua rà soát, các phương tiện này thực tế đã về bờ, neo đậu tại cảng hoặc khu vực ven bờ.

Tăng cường kiểm tra, xử lý tàu cá đã về bờ nhưng chưa kết thúc chuyển biến trên hệ thống eCDT.

Trước tình trạng trên, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã ban hành Văn bản số 43, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp tàu cá đã về bờ nhưng chưa kết thúc chuyến biển trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Việc rà soát nhằm bảo đảm dữ liệu quản lý tàu cá chính xác, đầy đủ, kịp thời, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản.

Theo đó, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển phối hợp với ban điều hành cảng cá và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đối chiếu thông tin tàu cá xuất, nhập bến với dữ liệu trên hệ thống eCDT và VMS.

Đối với 18 tàu cá bị cảnh báo, các đơn vị phải kiểm tra, hoàn tất thủ tục cập cảng, kết thúc chuyến biển trên hệ thống eCDT; đồng thời cung cấp hồ sơ kiểm soát xuất, nhập bến và tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm tra những tàu cá đã cập cảng nhưng chưa hoàn tất thủ tục kết thúc chuyến biển, bảo đảm cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên hệ thống điện tử.

Duy trì giám sát 24/7, ngăn chặn tàu cá vi phạm

Cùng với việc rà soát dữ liệu, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đồn, trạm biên phòng tuyến biển thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT.

Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi dữ liệu VMS để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những trường hợp không thực hiện thủ tục xuất, nhập bến theo quy định. Đặc biệt, tăng cường kiểm soát, không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động lén lút xuất bến khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu và thuyền trưởng tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc chấp hành quy định duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, khai báo cập cảng, rời cảng và hoàn tất thủ tục điện tử sau mỗi chuyến biển.

Đối với Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh, Ban Chỉ đạo IUU yêu cầu tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/7, thường xuyên theo dõi dữ liệu hành trình để kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường.

Khi phát hiện tàu cá đã về bờ nhưng chưa kết thúc chuyến biển trên hệ thống hoặc tàu không đủ điều kiện vẫn tham gia khai thác thủy sản, trung tâm phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan chuyên môn để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Việc tăng cường kiểm soát, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống VMS và eCDT nhằm khắc phục những bất cập trong quản lý tàu cá, hạn chế tình trạng cảnh báo không phù hợp với thực tế, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động khai thác thủy sản, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.