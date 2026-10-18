Lâm Đồng siết kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thực thi công vụ

Người dân tới thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Tổ kiểm tra công vụ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, ghi nhận các đơn vị chấp hành tốt giờ giấc làm việc.

Thực hiện chủ trương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ ngày 23/9, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng triển khai các đợt kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là việc chấp hành giờ giấc làm việc, thời gian có mặt tại trụ sở và thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, không để công việc chậm trễ, tồn đọng trong 3 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Chính Thành)

Theo ghi nhận từ các đợt kiểm tra, đoàn công tác không chỉ làm việc với bộ phận văn phòng hoặc hành chính để xác định số lượng công chức, viên chức có mặt tại thời điểm kiểm tra mà còn kiểm tra thực tế, ngẫu nhiên tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Thông tin được đối chiếu với số liệu do bộ phận phụ trách cung cấp, đồng thời ghi nhận những trường hợp vắng mặt có lý do như đi công tác, tham dự hội nghị, nghỉ phép theo quy định.

Cách kiểm tra này nhằm đánh giá sát tình hình chấp hành giờ giấc làm việc, hạn chế việc kiểm tra mang tính hình thức. Kết quả làm việc được lập biên bản để cơ quan, đơn vị xác nhận, làm cơ sở thông báo kết quả và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế nếu có.

Đoàn kiểm tra làm việc với bộ phận phụ trách hành chính để rà soát tình hình chấp hành giờ giấc công vụ tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. (Ảnh: Chính Thành)

Trong các đơn vị được kiểm tra có Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tư pháp cùng một số địa phương như phường Cam Ly - Đà Lạt và phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Bên cạnh giờ giấc làm việc, nội dung kiểm tra còn bao gồm việc đeo thẻ công chức, viên chức và chấp hành quy định không sử dụng chất kích thích trong giờ làm việc. Đây là những yêu cầu cơ bản trong xây dựng tác phong công vụ, góp phần duy trì môi trường làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Qua ghi nhận tại Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Y tế và phường Xuân Hương - Đà Lạt,.. các đơn vị chấp hành tốt giờ giấc công vụ. Việc duy trì nền nếp làm việc tại các cơ quan, đơn vị cho thấy ý thức chấp hành kỷ luật hành chính được chú trọng, tạo điều kiện để hoạt động chuyên môn diễn ra thông suốt.

Đoàn kiểm tra hoạt động công vụ, chấp hành giờ làm việc, vắng mặt có lý do tại các phòng, ban thuộc Sở Tư pháp tỉnh. (Ảnh: Chính Thành)

Tuy nhiên, việc kiểm tra không chỉ dừng ở ghi nhận những nơi thực hiện tốt mà còn hướng đến duy trì kỷ luật, kỷ cương một cách thường xuyên. Theo Sở Nội vụ, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động làm thêm giờ để giải quyết khối lượng công việc lớn, đồng thời chú trọng chấp hành quy định về giờ giấc và kỷ luật hành chính.

Dù vậy, vẫn cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong thực hiện các quy định về thời gian làm việc. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn biểu hiện lơ là, chưa thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc làm việc.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra thực tế tại các phòng, ban thuộc các sở, ngành nhằm đánh giá việc chấp hành thời gian làm việc. (Ảnh: Chính Thành)

Người đứng đầu phải tăng cường quản lý, kiểm tra đội ngũ thuộc quyền; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là cán bộ, công chức có mặt đúng giờ mà còn phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. Kỷ luật công vụ vì thế cần được thể hiện qua cả tác phong làm việc lẫn kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, đồng thời tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. (Ảnh: Chính Thành)