Lâm Đồng siết chặt việc cấp giấy khám sức khỏe

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Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh và phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn khẩn trương chấn chỉnh công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe. Chỉ đạo của Sở Y tế Lâm Đồng nhằm thực hiện Công văn số 7739/BYT-KCB ngày 13/10 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe.

Theo đóó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình khám sức khỏe theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản liên quan.

Các cơ sở y tế phải bố trí đầy đủ nhân lực theo từng chuyên khoa; nghiêm cấm việc một bác sĩ kiêm nhiệm, kết luận hay ký thay trái thẩm quyền. Đồng thời, phải chỉ định đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng (máu, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh...) và lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Bố trí đầy đủ nhân lực y tế theo các chuyên khoa; nghiêm cấm việc một bác sĩ tự ý thực hiện khám, kết luận hoặc ký thay cho nhiều chuyên khoa khi không có phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn phù hợp.

Đồng thời, phải chỉ định và thực hiện đầy đủ các kỹ thuật cận lâm sàng (xét nghiệm máu, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng...) và lưu trữ hồ sơ đúng quy định. Bên cạnh đó, các cơ sở phải công khai đường dây nóng 24/24h và thông báo kịp thời khi có thay đổi về nhân lực, thiết bị hay địa điểm.

Sở Y tế Lâm Đồng nhấn mạnh, Giám đốc các cơ sở y tế chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Giám đốc Sở Y tế về việc khám phân loại sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe. Sở Y tế sẽ tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất; kiên quyết thu hồi văn bản công bố đủ điều kiện đối với cơ sở cố tình vi phạm hoặc không đảm bảo nhân lực theo quy định.