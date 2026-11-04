Lâm Đồng siết chặt và chuẩn hóa quy trình cấp cứu ngoại viện

Công an Lâm Đồng hỗ trợ cấp cứu ngoại viện đưa bệnh nhân kịp thời đến cơ sở y tế chữa trị. (Ảnh: tư liệu)

Nhằm bảo đảm hoạt động cấp cứu, vận chuyển và tiếp nhận người bệnh kịp thời, an toàn, Sở Y tế yêu cầu toàn ngành phổ biến rộng rãi quy định mới đến cán bộ, nhân viên y tế.

Đối với các đơn vị cấp cứu ngoại viện, cần rà soát năng lực nhân lực, phương tiện, trang thiết bị; bố trí bộ phận tiếp nhận thông tin 24/7. Các kíp cấp cứu phải đủ năng lực xử trí tại hiện trường; xe cứu thương được trang bị đầy đủ thuốc, thiết bị y tế, gắn định vị và sẵn sàng kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh. Các đơn vị phải tuyệt đối chấp hành lệnh điều động từ Tổng đài 113.

Các bệnh viện, cơ sở tiếp nhận phải chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh, nhân lực và quy trình tiếp nhận nhanh chóng, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Khi quá tải hoặc xảy ra sự cố bất khả kháng, phải kịp thời báo Tổng đài 113 để điều phối.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, kết nối dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn liên viện, bảo mật thông tin bệnh nhân và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Đồng thời, khẩn trương thống kê phương tiện, nhân lực gửi về sở để rà soát, quản lý thống nhất.

Thông tư số 42/2026/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026, quy định quy trình cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc. Theo đó, việc tiếp nhận thông tin và điều động cấp cứu được thực hiện qua Tổng đài 113, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố. Các kíp cấp cứu có trách nhiệm sơ cứu tại hiện trường, vận chuyển và bàn giao người bệnh an toàn.

Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực thông tin 24/7; xe cứu thương được trang bị thiết bị định vị, kết nối với lực lượng công an. Theo lộ trình, danh sách cơ sở đủ điều kiện phải được công khai trước ngày 1/1/2027. Việc rà soát nhân sự, hoàn thiện hạ tầng phải hoàn thành trước ngày 1/7/2027.