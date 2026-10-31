Lâm Đồng siết chặt quản lý tàu cá tại các điểm lên cá tạm thời để chống khai thác IUU

Theo hướng dẫn, tại mỗi điểm lên cá đã được công bố, UBND cấp xã sẽ ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm soát tàu cá

Triển khai Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố tạm thời các điểm neo đậu, bốc dỡ, chuyển tải thủy sản phục vụ kiểm soát chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn cụ thể gửi UBND các xã, phường ven biển.

Tổ kiểm soát tàu cá hoạt động theo cơ chế liên ngành

Theo hướng dẫn, tại mỗi điểm lên cá đã được công bố, UBND cấp xã sẽ ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm soát tàu cá. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do UBND cấp xã chỉ đạo, điều hành trực tiếp.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ kiểm soát gồm: Xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng thường trực để kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá được phép cập tại các điểm lên cá.

Hướng dẫn ngư dân thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ.

Thu thập, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử theo Luật Thủy sản 2017, Nghị định 41/2026/NĐ-CP, Thông tư 81/2025/TT-BNNMT, Thông tư 33/2026/TT-BNNMT.

Hướng dẫn ngư dân, tổ chức, cá nhân cài đặt và khai báo rời, cập bến, bốc dỡ trên hệ thống eCDT.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Văn bản nhấn mạnh: Tổ kiểm soát tại các điểm lên cá không được thực hiện chức năng, thẩm quyền chỉ được thực hiện tại Cảng cá hoặc bởi cơ quan được giao nhiệm vụ theo quy định.

Thành phần Tổ kiểm soát gồm: Lãnh đạo UBND xã, phường làm Tổ trưởng. Lãnh đạo Đồn Biên phòng, Trưởng Trạm Kiểm ngư khu vực được mời làm Tổ phó. Thành viên gồm Phòng Kinh tế, các phòng chuyên môn, đại diện Trạm Kiểm soát Biên phòng, Công an, Ban điều hành Cảng cá trung tâm/đầu mối.

Tổ kiểm soát có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động tại điểm lên cá, quy định rõ phạm vi, nguyên tắc làm việc, kinh phí, quy trình kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và giám sát sản lượng, trách nhiệm của từng bên tham gia.

Chỉ tiếp nhận tàu cá dưới 15 mét và yêu cầu hạ tầng nghiêm ngặt

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương trước khi đưa điểm lên cá vào hoạt động phải đánh giá quy mô bến bãi, vùng nước đậu tàu, độ sâu luồng ra vào. Điểm lên cá phải là điểm truyền thống của người dân, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, có dụng cụ thu gom rác thải, nhà vệ sinh, khu vực bốc dỡ bằng bê tông nhẵn, có thiết bị xịt rửa, cống thoát nước.

Về đối tượng tiếp nhận, các điểm lên cá tạm thời chỉ tiếp nhận tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét, chia làm hai nhóm:

Điểm tiếp nhận tàu dưới 12 mét: Độ sâu vùng nước đảm bảo an toàn cho tàu đến 12m ra vào; diện tích bến bãi tối thiểu từ 2.000 m2 trở lên và có khả năng mở rộng; đường giao thông thuận tiện, có bãi đỗ xe, đèn chiếu sáng.

Điểm tiếp nhận tàu dưới 15 mét: Phải cách cảng cá trung tâm/đầu mối từ 10 km trở lên; độ sâu đảm bảo cho tàu 15m; diện tích bến bãi tối thiểu từ 5.000 m2 trở lên và có khả năng mở rộng.

UBND xã, phường có trách nhiệm thông báo công khai, niêm yết vị trí, thời gian hoạt động, lắp đặt biển báo; tuyên truyền ngư dân tuân thủ quy định: không cập, bán sản phẩm tại bến cá trái phép; thông báo trước 01 giờ trước khi tàu cập/rời điểm; khai báo thủ tục qua ứng dụng eCDT, nộp nhật ký/báo cáo trước khi bốc dỡ.

Về nguồn lực, UBND xã, phường phải bố trí nhà/trạm văn phòng làm việc, máy tính bảng, máy tính để bàn, máy in, internet, tủ hồ sơ... Kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Sở cũng giao Ban điều hành các Cảng cá trung tâm, đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, tổng hợp số liệu báo cáo, đối soát dữ liệu giữa Trạm kiểm soát Biên phòng và số liệu tại điểm lên cá. Việc đối soát phải thực hiện thường xuyên, có biên bản ghi nhận để đảm bảo dữ liệu thống nhất./.