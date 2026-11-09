Lâm Đồng siết chặt phòng cháy, chữa cháy rừng trước mùa khô

Lực lượng Kiểm lâm Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã, chủ rừng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong mùa khô hàng năm.

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Chủ động, không lơ là, chủ quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017 (sửa đổi, bổ sung).

Các địa phương phải xây dựng Phương án PCCCR đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Cùng với đó, các địa phương cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình khí hậu, thời tiết, bản tin cảnh báo cấp cháy rừng (cuối bản tin thời sự tối hằng ngày); chủ động cập nhật các điểm cảnh báo cháy từ vệ tinh trên trang thông tin điện tử https://vnforest.gov.vn/ của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để thông tin cảnh báo kịp thời cho cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Khi mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III (cấp cao) trở lên, các địa phương phải phân công lực lượng ứng trực 24/7; tăng cường hoạt động của tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng và PCCCR ở các tổ dân phố, thôn, bon... nơi có rừng.

Đặc biệt, cần hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác, xử lý thực bì; hướng dẫn người dân thực hiện đúng thời điểm, địa điểm; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đối với các hộ dân có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng.

Khi phát hiện điểm cháy, phải kịp thời huy động các lực lượng tham gia chữa và dập tắt cháy rừng. Trường hợp cháy lan, cháy lớn vượt tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ thì phải thông báo ngay cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh (thông qua các đường dây nóng) để hỗ trợ. Nếu đám cháy bùng phát, không thể kiểm soát thì phải báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) để chỉ đạo, huy động lực lượng cấp tỉnh hỗ trợ. Đồng thời, có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Số điện thoại đường dây nóng

Tuần tra, giảm vật liệu cháy, ứng trực 24/7

Các đơn vị chủ rừng xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý, nhằm chủ động ngăn chặn mọi hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Chủ động, khẩn trương xây dựng Phương án PCCCR phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; xây dựng kế hoạch và thực hiện giảm vật liệu cháy rừng để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng.

Theo dõi bản tin cảnh báo cấp cháy rừng; cập nhật các điểm cảnh báo cháy từ vệ tinh; bố trí lực lượng thường trực 24/7 khi mức cảnh báo từ cấp III trở lên; thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy rừng.

Chủ rừng cần chủ động đôn đốc, hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn trong rừng và gần rừng, đặc biệt là đối với hoạt động đốt nương làm rẫy; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đối với các hộ dân có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa.

Tăng cường tuần tra, canh gác tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy, kịp thời phát hiện cháy rừng và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ chữa cháy khi đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn trên diện rộng. Trong mọi tình huống cháy rừng xảy ra, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng (thông qua các đường dây nóng).

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng được đề nghị ứng dụng công nghệ khoa học, ảnh viễn thám và thiết bị bay trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng, sớm phát hiện các điểm biến động về rừng; đầu tư trang bị thêm phương tiện, thiết bị, dụng cụ bảo đảm về số lượng và chất lượng; bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thiết bị hiện có; đảm bảo kinh phí hoạt động PCCCR theo quy định.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị đóng quân tại địa phương, trong rừng, gần rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng tham gia công tác PCCCR; chấp hành nghiêm quy định về PCCCR ở nơi đóng quân; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng cơ động ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

Công an tỉnh được đề nghị chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng, kịp thời ứng cứu, xử lý các vụ cháy có quy mô lớn, diễn biến phức tạp; điều tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCCCR; tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải thông tin về diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo và thông báo cấp dự báo cháy rừng, đưa tin về cảnh báo cháy rừng để các địa phương, đơn vị và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Nòng cốt tham mưu, kiểm tra, hỗ trợ cơ sở

Chi cục Kiểm lâm được giao tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các hoạt động PCCCR trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã, chủ rừng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, đề xuất xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra mất rừng, cháy rừng.

Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tăng cường lực lượng, bám sát cơ sở, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, chủ rừng thực hiện công tác PCCCR đúng quy định; tổ chức lực lượng ứng trực 24/7 khi mức cảnh báo cháy rừng từ cấp III trở lên, bảo đảm lực lượng thường xuyên tại các trạm/chốt và địa bàn quản lý; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và người dân, Lâm Đồng quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tài nguyên rừng - nền tảng quan trọng cho phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ của tỉnh trong mùa khô 2026 - 2027./.