Lâm Đồng siết chặt kỷ cương: Không để sự yếu kém làm lỡ nhịp đầu tư công

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lãnh đạo địa phương, các sở, ngành khẩn trương hoàn tất việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công (hình chụp ngày 2/11/2026)

Kiên quyết xử lý nghiêm minh

Thực tế cho thấy, ở đâu nhà thầu thiếu năng lực, thi công cầm chừng, ở đó dự án sẽ rơi vào bế tắc. Nhận diện rõ "điểm nghẽn" này, trong nhiều cuộc họp và hàng loạt buổi kiểm tra thực địa gần đây, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục nhấn mạnh: Kiên quyết phê bình, chấn chỉnh và yêu cầu các chủ đầu tư mạnh tay chấm dứt hợp đồng đối với những nhà thầu yếu kém, chây ì, vi phạm kỷ luật thi công.

Yêu cầu ấy đang được cụ thể hóa bằng những quyết định xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm". Việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 vừa quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng số 1 Trường Thành - đơn vị thi công cầu Ba Cản thuộc gói thầu số 7 (dự án Xây dựng thay thế 5 cầu yếu) là một động thái đáng chú ý trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương đầu tư công của tỉnh.

Nguyên nhân là do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thi công. Theo thông tin được công bố, doanh nghiệp này đã bỏ dở công trình, không thực hiện công việc liên tục trong một thời gian mà không có lý do chính đáng, dẫn đến vi phạm tiến độ.

Nhiều hạng mục dự án tại Lâm Đồng đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ

Trước đó không lâu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 quyết định chấm dứt hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Ánh Tuyển, đơn vị thi công gói thầu cầu Phước Cát thuộc gói thầu số 7 (dự án Xây dựng thay thế 5 cầu yếu) và Công ty TNHH Phương Hoàng Mai, đơn vị thi công gói thầu số 7 (dự án Nâng cấp tuyến ĐT721). Song song đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cũng đã xử phạt một số nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, máy móc, vật tư tại một số công trình trọng điểm đã được nhà thầu tập kết, đẩy nhanh tiến độ

Mới đây nhất, sau chuyến kiểm tra thực địa, ngày 19/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghiêm túc phê bình Liên danh nhà đầu tư, Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Nguyên nhân là do những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện dự án để chậm tiến độ.

Những quyết định này cho thấy việc xử lý vi phạm không còn dừng ở nhắc nhở, đôn đốc, mà đã chuyển sang các biện pháp cụ thể, với chế tài rõ ràng. Đây là biện pháp răn đe cần thiết đối với các nhà thầu khác.

Phải hành động thay vì dừng lại ở cam kết

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là yêu cầu cấp thiết để đóng góp vào tăng trưởng. Thời gian gần đây, kết quả đầu tư công tại Lâm Đồng đã có chuyển biến, nhưng áp lực hoàn thành kế hoạch những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tăng tốc thực chất, thay vì chỉ dừng ở những lời hứa tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã thẳng thắn chỉ ra quá trình theo dõi tiến độ các công trình, dự án tại Lâm Đồng còn thiếu sự kiểm tra, giám sát. Bởi kinh nghiệm trong thực tiễn đã minh chứng, ở lĩnh vực, địa bàn nào được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ở nơi đó đạt kết quả rất tích cực.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khảo sát thực tế tuyến đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho

Đơn cử như công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, mặt bằng tại nhiều địa bàn hiện nay đã được bàn giao kịp thời cho chủ đầu tư, thậm chí, có những trường hợp đã kéo dài qua rất nhiều năm.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ, trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, đâu đó vẫn còn tâm lý chờ đợi, đùn đẩy. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, sở chuyên ngành và địa phương chưa chặt chẽ, cam kết chưa đi liền với hành động.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu nâng cao trách nhiệm đối với từng dự án, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (đứng giữa) cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế các dự án trên địa bàn

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải làm song song hai nhiệm vụ. Đó là vừa dồn sức hoàn thành kế hoạch năm 2026 vừa chuẩn bị ngay các điều kiện để năm 2027 có thể khởi công dự án từ quý I, giải ngân ngay từ tháng 1/2027.

Điều đó đồng nghĩa với việc không thể để những yếu kém trong tổ chức thực hiện, từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến lựa chọn và quản lý nhà thầu, tiếp tục làm lỡ nhịp các dự án.

Nhà thầu thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Muốn đầu tư công thực sự trở thành động lực tăng trưởng, không thể chỉ quan tâm nguồn vốn đã bố trí hay tỷ lệ giải ngân, mà phải nhìn vào những công trình đang được triển khai như thế nào.

Xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém, nhưng cũng phải kiên quyết chấn chỉnh trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan chức năng. Không thể để nhà thầu thiếu năng lực làm chậm công trình, càng không thể để sự thiếu quyết liệt của chủ đầu tư làm lỡ nhịp công trình.