Lâm Đồng siết chặt an toàn giao thông đường thủy

Lực lượng cảnh sát đường thủy kiểm tra an toàn các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Đặc khu Phú Quý

Kiểm soát an toàn ngay từ bến, cảng

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng có không gian biển rộng lớn ở phía Đông cùng hệ thống sông, hồ, lòng hồ thủy điện và các tuyến giao thông đường thủy trải rộng trên địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, du lịch, vận tải và các loại hình dịch vụ trên mặt nước, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường thủy.

Đặc biệt, trong mùa mưa bão, thời tiết trên biển và các vùng mặt nước thường diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện vận tải, tàu thuyền khai thác thủy sản và hoạt động du lịch.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa tại địa phương.

Tại các bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền, khu vực vận tải hành khách và những điểm du lịch sử dụng phương tiện thủy phục vụ vui chơi, giải trí trên mặt nước, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện và người điều khiển.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các loại giấy tờ như: giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm; tình trạng kỹ thuật của phương tiện; trang thiết bị cứu sinh, cứu hộ; số người được phép chở; bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển và việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Lực lượng cảnh sát đường thủy kiểm tra mô tô nước hoạt động tại khu vực biển Mũi Né

Đối với những khu vực có hoạt động mô tô nước, ca nô chở khách, tàu du lịch và tàu tham quan, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra giấy phép bến thủy nội địa, giấy phép kinh doanh, các thiết bị an toàn cứu đắm, cứu sinh bắt buộc; khả năng bảo đảm an toàn cho hành khách và điều kiện chuyên môn của người điều khiển.

Các chủ phương tiện được yêu cầu thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và không tổ chức hoạt động khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Trung tá Trần Quốc Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trên các tuyến, địa bàn được phân công phụ trách, quản lý, đội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung kiểm tra vào những điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của phương tiện và người tham gia giao thông; đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan và công an địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT đường thủy.

Lực lượng cảnh sát đường thủy kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy đến chủ phương tiện, thuyền viên và ngư dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, cứu hộ; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trước khi xuất bến và trong suốt quá trình hoạt động.

Việc chủ động kiểm soát ngay từ bến, cảng giúp kịp thời phát hiện những phương tiện chưa bảo đảm điều kiện an toàn, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố khi hoạt động trên biển, sông, hồ và các vùng mặt nước.

Tăng cường phối hợp tại các địa bàn trọng điểm

Từ ngày 19 - 21/10/2026, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ đội Biên phòng cùng Công an Đặc khu Phú Quý đã tổ chức 3 ca tuần tra, với 18 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Lực lượng cảnh sát đường thủy kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác kiểm tra giấy tờ đăng ký, đăng kiểm phương tiện; bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người điều khiển; nồng độ cồn; trang thiết bị cứu sinh, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cùng các điều kiện bảo đảm an toàn khi hoạt động trên tuyến.

Công tác tuần tra tại Phú Quý không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm mà còn gắn với tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền viên và ngư dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Qua đó, người dân được nhắc nhở chấp hành đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện chuyên môn của người điều khiển và trang bị phương tiện cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa phương tiện vào hoạt động.

Lực lượng cảnh sát đường thủy tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện thủy tại Đặc khu Phú Quý

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cảng Vĩnh Tân, cảng cá Liên Hương, tuyến ven biển phường La Gi, xã Tân Thành và phường Mũi Né.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên đường thủy trong những khu vực thuộc biên giới biển.