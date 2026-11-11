Lâm Đồng siết an toàn trong hoạt động đào tạo lái xe

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cho người điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, việc tập lái trên đường giao thông công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu phương tiện không bảo đảm kỹ thuật, giáo viên thiếu giám sát hoặc học viên chưa thành thạo kỹ năng xử lý tình huống.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái.

Theo thống kê, từ ngày 17/9 đến 27/10/2026, cả nước xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Trước thực trạng này, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, kiểm tra phương tiện tập lái, bảo đảm hệ thống phanh, lái, đèn chiếu sáng, tín hiệu và các thiết bị an toàn hoạt động tốt. Những phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật không được đưa vào sử dụng.

Các cơ sở cần bố trí giáo viên đủ tiêu chuẩn, có kỹ năng xử lý tình huống; lựa chọn tuyến đường và thời gian tập lái phù hợp với trình độ học viên, nhất là tại khu vực đông dân cư, nút giao phức tạp và đường đèo dốc.

Khu vực thực hành trên sa hình tại trung tâm đào tạo lái xe.

Đối với giáo viên dạy thực hành, việc trực tiếp hướng dẫn, giám sát học viên phải được thực hiện xuyên suốt buổi học. Trước mỗi buổi tập, giáo viên cần kiểm tra phương tiện, phổ biến lộ trình và cảnh báo những nguy cơ có thể phát sinh.

Trong quá trình thực hành, giáo viên phải theo dõi sát thao tác của học viên, chủ động sử dụng hệ thống phanh phụ và thiết bị hỗ trợ để kịp thời xử lý tình huống nguy hiểm, tránh chủ quan hoặc buông lỏng việc hướng dẫn.

Học viên cũng được khuyến cáo nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của giáo viên, không tự ý điều khiển phương tiện hoặc thay đổi lộ trình khi chưa được phép; chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Các thí sinh tham gia buổi sát hạch tại trung tâm đào tạo lái xe.

Bên cạnh đó, học viên cần tập trung rèn luyện các kỹ năng khởi hành, dừng xe, chuyển hướng, lùi xe, nhường đường và xử lý tình huống bất ngờ; không nóng vội, chủ quan hoặc học đối phó.

Khi phát hiện phương tiện không bảo đảm an toàn, giáo viên hướng dẫn không đúng quy định hoặc hoạt động tập lái tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, học viên cần kịp thời phản ánh với cơ sở đào tạo.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, kiểm tra theo chức năng, thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe.

Việc tuân thủ quy định, chú trọng kỹ năng thực hành và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân là yếu tố quan trọng để phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người tập lái và cộng đồng.