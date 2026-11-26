Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, những ngày gần đây, lượng khách du lịch đến khu vực đồi cỏ hồng thuộc phường LangBiang để tham quan, chụp ảnh, dã ngoại tăng cao. Trước nhu cầu đi lại của du khách, một số cá nhân đã sử dụng phương tiện thủy tự chế, không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm điều kiện an toàn để vận chuyển khách từ bờ hồ Đan Kia - Suối Vàng sang khu vực đồi cỏ hồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện thủy tự chế vận chuyển khách tại khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng. (Ảnh: CALĐ)

Đáng chú ý, người điều khiển các phương tiện này không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Hoạt động vận chuyển khách tự phát tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và du khách.

Trước đó, ngày 23/11, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường LangBiang và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tuyên truyền các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống đuối nước tại khu vực hồ Suối Vàng.

Qua kiểm tra, tổ công tác yêu cầu các chủ phương tiện chấm dứt hoạt động vận chuyển khách trái phép, đồng thời tạm giữ 2 phương tiện thủy tự chế để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện thủy tự chế vi phạm về nơi tạm giữ để xử lý theo quy định. (Ảnh: CALĐ)

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh và du khách chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân và du khách không sử dụng dịch vụ vận chuyển khách tự phát bằng phương tiện thủy tự chế, không có đăng ký, đăng kiểm hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn; không lên phương tiện chở quá số người quy định; sử dụng áo phao, thiết bị cứu sinh đúng quy định trong suốt hành trình.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện trong mắt du khách.