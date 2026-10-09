Lâm Đồng: Sạt lở kéo dài, 28 hộ dân thấp thỏm lo âu

Khu vực đồi Trảng Bằng (xã D’ran, Lâm Đồng) bị sạt lở với chiều dài khoảng 300m, chiều cao trung bình 30 – 50m, khối lượng đất đá rất lớn.

Là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nhất của tình trạng sạt trượt đồi Trảng Bằng sát bên Quốc lộ 27, gia đình ông Nguyễn Ngọc Sỹ (thôn Lạc Xuân, xã D’ran) vẫn để nguyên trạng khu vực nhà vệ sinh, nhà bếp đã bị đánh sập một phần tường xây kiên cố sau gần 1 năm qua.

Chính quyền địa phương tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng phó, tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời khi trời mưa lớn kéo dài.

Theo ông Sỹ, gia đình không dám sửa chữa lại vì khối đất đá ở taluy dương cao hàng chục mét hiện đã bị sạt lở một phần, dồn ứ sát đến phía sau nhà vệ sinh, có thể tràn vào căn nhà cao tầng của gia đình bất cứ lúc nào. Trong những ngày qua, sau mỗi đợt mưa lớn, khối lượng lớn đất đỏ pha cát bị thấm nước mưa, tuôn chảy như bùn nhão quanh nhà, rồi chảy thẳng ra phía mặt đường Quốc lộ 27 phía trước.

"Tôi phải cào tạm thành một cái mương để bùn đất chảy qua bên hông nhà và đổ ra phía ngoài đường do lo ngại chảy tràn vào trong nhà. Mỗi hôm trời mưa kéo dài suốt đêm, cả gia đình 6 người, có cả trẻ nhỏ cũng rất lo lắng, phải kéo nhau ra các phòng phía trước gần mặt đường ngủ tạm để đề phòng sự cố sau nhà", ông Sỹ cho biết.

Căn nhà 2 tầng của hộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ (thôn Lạc Xuân, xã D’ran, Lâm Đồng) bị đất đá sạt lở đánh sập một phần nhà vệ sinh, khu vực nhà bếp đợt cuối năm 2025.

Tương tự, sát bên hộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ, căn nhà 2 tầng của hộ bà Bá Thị Thu cũng bị đất đá trượt lở đánh sập khu vực nhà kho chứa đồ, hư hại một phần mái tôn từ mùa mưa năm trước. Hiện nay, một lượng lớn đất đá vẫn tiếp tục tràn vào phía sau căn nhà của gia đình bà Thu, nhất là sau những trận mưa lớn kéo dài.

Theo ông Trần Lập, Phó Ban công tác Mặt trận thôn Lạc Xuân (xã D’ran), tình trạng sạt lở đất kéo dài cũng khiến bà con trong thôn rất lo lắng nhưng hiện tại vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đặc biệt trước đó, người dân địa phương đã có nhiều kiến nghị cơ quan chức năng, đơn vị chuyên môn triển khai các biện pháp khắc phục như hạ tải bờ taluy đất, kiên cố phần chân bờ taluy nhưng cũng chưa có kết quả.

Căn nhà của một hộ dân thôn Lạc Xuân (xã D’ran, Lâm Đồng) bị uy hiếp bởi tình trạng sạt lở bờ taluy của đồi đất phía sau.

Theo UBND xã D’ran, khu vực trượt lở sát tuyến Quốc lộ 27 có chiều dài khoảng 300m men theo triền đồi với nhiều đường nứt, sụt lún trên bề mặt (hiện cũng là khu vực đất vườn rẫy của người dân địa phương). Khu vực bờ taluy dương bị sạt lở có chiều cao trung bình 30 – 50m, hiện vẫn đang ghi nhận tình trạng trượt lở tiếp diễn từ đỉnh đồi xuống bên dưới. Theo thống kê, cung trượt lở nêu trên gây ảnh hưởng đến 28 hộ dân có nhà sát chân taluy, uy hiếp 1 trụ điện của đường dây cao áp 110kV đi qua địa bàn và nhiều diện tích vườn rẫy phía trên cũng xuất hiện các đường nứt, vết sụt lún.

Ông Trương Quang Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã D’ran cho biết, mới đây địa phương đã phối hợp với ngành điện lực tổ chức khảo sát, đánh giá nguy cơ đối với trụ điện 110kV nêu trên. Song song đó, địa phương cũng triển khai các biện pháp trước mắt để ứng phó với nguy cơ sạt lở đất tại khu vực thôn Lạc Xuân như tổ chức lực lượng túc trực 24/24h khi có mưa lớn xảy ra, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chủ động di dời đến nơi an toàn khi trời mưa lớn. "Về lâu dài, địa phương cũng có kiến nghị với các cơ quan chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên. Hiện chúng tôi cũng phối hợp ngành tài nguyên tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng của khu vực trên để có phương án xử lý về lâu dài", ông Kiên cho hay.

Khu vực sạt lở đồi đất sát bên quốc lộ 27 (đoạn qua xã D’ran, Lâm Đồng) làm ảnh hưởng đến 28 nhà dân bên dưới và kéo dài gần 1 năm qua.

Khu vực bờ taluy sạt lở thuộc đồi Trảng Bằng (thôn Lạc Xuân, xã D’ran) xuất hiện sau những trận mưa kéo dài từ thời điểm cuối năm 2025. Thời điểm đó, do diễn tiến sạt lở ngày càng nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 20 hộ dân có nhà sát chân bờ taluy (mặt tiền dọc theo quốc lộ 27) đến nơi an toàn. Sau khi mùa mưa kết thúc, các hộ dân đã quay trở lại khu vực trên sinh sống, đồng thời kiến nghị các giải pháp xử lý tình trạng sạt trượt nêu trên. Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, đề xuất một số giải pháp nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khả thi, phù hợp nhất.