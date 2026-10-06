Lâm Đồng sắp khai mạc hoạt động văn hóa Chăm tại xã Bắc Bình

Lễ hội Katê của người Chăm tại xã Bắc Bình. (ẢNH: BÌNH MINH)

Theo Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình, Lễ hội Katê được tổ chức với sự tham gia của cộng đồng Chăm sinh sống trên địa bàn nhằm thể hiện đậm nét, đầy đủ bản sắc văn hóa Chăm phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó, lễ hội bảo đảm mang tính cộng đồng, trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội, trong đó phần lễ diễn ra theo đúng nghi lễ, phong tục tập quán truyền thống của người Chăm tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 11/10 sẽ thực hiện nghi thức cúng mừng Katê theo tập tục truyền thống của người Chăm tại gian thờ thần Shiva. Bên cạnh đó còn có hội thi Viết chữ Chăm truyền thống. Ngày 12/10 sẽ thực hiện Trò chơi dân gian gồm: Bịt mắt đập niêu; Thảy que tre vào bình gốm...

Lễ hội Katê của người Chăm tại xã Bắc Bình. (ẢNH: BÌNH MINH)

Bên cạnh đó, trong lễ khai mạc còn có trình diễn nghề thủ công, dệt thổ cẩm, làm gốm; giới thiệu bánh Gừng truyền thống của người Chăm, văn nghệ dân gian Chăm…

Lễ hội hướng đến chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Katê của người Chăm”, góp phần “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, bảo đảm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên mới” theo Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, lễ hội giới thiệu, quảng bá đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về giá trị, ý nghĩa và nét đẹp văn hóa đặc sắc Lễ hội Katê của người Chăm; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách. Bên cạnh đó, nâng tầm Lễ hội Katê trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển.