Lâm Đồng: Sẵn sàng phương án hỗ trợ khẩn cấp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 22/9, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, quan trọng nhất trong các phương án hỗ trợ người dân là các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm và chỗ ở tạm thời.

Lâm Đồng đang xây dựng nhiều kênh để tiếp nhận và xử lý thông tin lũ lụt, kịp thời hỗ trợ người dân.

Khi thiên tai xảy ra, việc thống kê thiệt hại, xác định các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp phải được thực hiện nhanh chóng. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ưu tiên các hộ bị mất nhà, hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình có người chết, bị thương, mất tích và các nhóm yếu thế.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát, cập nhật nhanh phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; xác định cụ thể các khu vực, hộ gia đình và nhóm đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động hỗ trợ.

Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Sở Y tế được giao tăng cường nhân lực, chuẩn bị thuốc, vật tư thiết yếu và các điều kiện cần thiết để kịp thời cứu chữa người bị thương, chăm sóc sức khỏe người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Ngành Y tế đồng thời chủ động duy trì hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn cộng đồng khi xảy ra thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến các sở, ngành, địa phương để chủ động ứng phó. Ngành chuyên môn phối hợp rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, chia cắt; hướng dẫn xây dựng phương án sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Chính quyền nhanh chóng hỗ trợ người dân về chỗ ở, thức ăn và đảm bảo an toàn khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị tiếp tục vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn lực cứu trợ; đồng thời giám sát quá trình hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương công bố số điện thoại trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, yêu cầu trợ giúp và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trực ban Tổng đài 112 để tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, nguy cơ có thể xảy ra và yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân. Công an tỉnh cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn thông qua Tổng đài 114; bảo đảm kết nối 24/24 giờ giữa Công an tỉnh và công an cấp xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao duy trì chế độ trực ban, tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước qua số điện thoại trực ban 0263.3822451.