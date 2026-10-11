Lâm Đồng sẵn sàng cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/11/2026 tại Quảng trường Lâm Viên, khu vực phía trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình và Haus Đà Lạt.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế như: Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Mi'Don (Mỹ), Trần Thu Hà, Hồng Nhung cùng các nghệ sĩ, ban nhạc khác.

Các đại biểu tham dự

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất phương án bố trí địa điểm tổ chức các chương trình, công tác đón tiếp đại biểu, nghệ sĩ và khách mời; đồng thời, trao đổi về phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo công tác tổ chức lễ hội tại cuộc họp

Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị tổ chức, chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo đảm các chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân và du khách tham gia thưởng thức nghệ thuật.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện trao đổi nội dung chương trình của lễ hội

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, giải trí, thu hút du khách và quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị đơn vị tổ chức cân nhắc bố trí thiết kế sân khấu, khán đài cho hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi cho khán giả theo dõi, thưởng thức. Các sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thủ tục giấy tờ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Việc tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo, tuân thủ quy định, tạo điều kiện để người dân và du khách thưởng thức các chương trình nghệ thuật an toàn, thuận lợi.