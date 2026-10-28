Lâm Đồng: Sà lan có trọng tải hơn 860 tấn mắc cạn gần cảng La Gi

Sà lan mắc cạn gần cảng La Gi. (Ảnh: SONG LINH)

Theo đó, sà lan máy BN 1439 có chiều dài 55m, rộng 8,6m, trọng tải 865 tấn, cấp phương tiện VR-SII gồm ba thuyền viên do ông Dương Văn Nam (37 tuổi, ngụ tại thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Clip sà lan bị mắc cạn. (Video: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Sà lan xuất bến từ Cảng Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đi thành phố Hải Phòng. Đến tối 27/10, sà lan neo đậu tránh gió tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về hướng nam, thì sóng to gió lớn làm bị đứt dây neo, gãy láp trôi dạt vào bờ.

Sà lan nằm mắc cạn cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về hướng nam. Trên tàu còn có khoảng 2.000 lít dầu DO và các thuyền viên đã lên bờ an toàn. Theo đó, thuyền trưởng không có yêu cầu hỗ trợ từ đơn vị, phương tiện tự khắc phục