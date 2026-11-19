Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành quy định về duy trì hoạt động thiết bị VMS. (Ảnh: Tư liệu)

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Công văn số 13074/BNNMT-TSKN ngày 13/11/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, xử lý hồ sơ thuộc thẩm quyền. Những khó khăn, vướng mắc được Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Theo hướng dẫn của Bộ, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 2 năm. Đối với vụ việc đã hết thời hiệu, cơ quan có thẩm quyền không ban hành quyết định xử phạt; tuy nhiên, vẫn phải xem xét tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong những trường hợp pháp luật quy định.

Với các vụ việc mất kết nối VMS, cơ quan chức năng cần làm rõ việc chủ tàu hoặc thuyền trưởng thực hiện nghĩa vụ báo cáo vị trí tàu. Theo quy định, trong thời gian mất tín hiệu, vị trí tàu phải được báo về cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh không quá 6 giờ/lần và ghi chép để phục vụ xác minh. Nếu không khắc phục được tình trạng mất tín hiệu, tàu cá phải được đưa về bờ trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm mất kết nối.

Đối với hành vi vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác, việc xác minh phải căn cứ hành trình, vị trí thực tế, sai số thiết bị và các tình tiết liên quan. Bộ nhấn mạnh, trách nhiệm chứng minh vi phạm thuộc về người có thẩm quyền xử lý; kết luận không có vi phạm cũng phải có hồ sơ, tài liệu và căn cứ rõ ràng.

Việc triển khai hướng dẫn nhằm bảo đảm các vụ việc liên quan đến VMS được xem xét đúng quy định, đúng thẩm quyền, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).