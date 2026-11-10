Lâm Đồng rà soát toàn diện dự án khai thác bauxit Cụm Nhân Cơ

Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo đề xuất, dự án có tổng diện tích khoảng 6.666,42 ha, triển khai trên địa bàn các xã: Kiến Đức, Nhân Cơ, Tuy Đức, Quảng Tân, Trường Xuân và các phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa.

Trong đó, diện tích khai trường khoảng 5.269 ha; nhà máy tuyển quặng khoảng 50 ha; hệ thống 5 hồ chứa bùn sau tuyển quặng khoảng 1.120 ha; hồ chứa nước Đắk Búk So 8 khoảng 318 ha.

Ông Ngô Tố Ninh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại buổi làm việc

Ngoài ra, dự án còn bố trí khoảng 21 ha xây dựng tuyến băng tải vận chuyển quặng tinh từ nhà máy tuyển về Nhà máy Alumin Nhân Cơ và khoảng 527 ha dự kiến xây dựng mạng lưới giao thông vận chuyển quặng nguyên khai, đường dây điện và các công trình phụ trợ.

Dự án được đề xuất với mục tiêu cung cấp khoảng 3 triệu tấn quặng tinh bauxit mỗi năm, phục vụ trực tiếp nhu cầu nguyên liệu cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Thời hạn hoạt động dự kiến 30 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Theo tiến độ đề xuất, từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến khởi công xây dựng các hạng mục công trình trong quý I/2028 và hoàn thiện, đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Về sự phù hợp quy hoạch, theo kết quả thẩm định của các cơ quan chuyên môn, dự án phù hợp với Danh mục quy hoạch các dự án khai thác quặng bauxit thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg; đồng thời đã được tích hợp trong Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Dương Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn tại các địa phương có dự án đi qua vẫn cần tiếp tục rà soát, làm rõ, cập nhật để bảo đảm tính đồng bộ.

Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội, khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 800 lao động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Đặc biệt, dự án góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua đó tăng cường tính liên kết, đồng bộ giữa các khâu khai thác, tuyển quặng và chế biến sâu bauxit, phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp bauxit - alumin - nhôm.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, phạm vi sử dụng đất, các công trình phụ trợ, hồ chứa bùn sau tuyển quặng và trình tự, thủ tục đầu tư.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp phối hợp nhằm tháo gỡ từng nội dung còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án. Trong đó, yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa dự án khai thác, tuyển quặng với các dự án chế biến sâu được đặc biệt quan tâm.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Theo ý kiến của Sở Công thương, Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thăm dò, khai thác bauxit phải gắn với chế biến sâu, tối thiểu đến sản phẩm alumin. Chủ đầu tư phải đủ năng lực thực hiện đồng bộ các dự án, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, Sở Công thương đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Công thương đối với các nội dung liên quan trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung đánh giá, làm rõ toàn diện những ảnh hưởng, tác động của dự án, nhất là các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái, môi trường và an sinh xã hội.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Các nội dung cần được tổng hợp, phân tích đầy đủ để báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đồng thời trình các bộ, ngành Trung ương có ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út yêu cầu tập trung rà soát, làm rõ từng hạng mục đầu tư, phạm vi và quy mô triển khai dự án, bảo đảm hồ sơ có đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn và tính thuyết phục trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét.

Quang cảnh buổi làm việc

Việc xem xét triển khai dự án cần được thực hiện thận trọng, toàn diện, đánh giá đầy đủ cả hiệu quả kinh tế và những tác động đến môi trường, đời sống người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, làm rõ từng vấn đề, đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm dự án đáp ứng các quy định pháp luật, hài hòa mục tiêu phát triển công nghiệp khai khoáng với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của địa phương.