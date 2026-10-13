Lâm Đồng rà soát tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026 là hơn 391,9 tỷ đồng. Đến ngày 7/10, số vốn giải ngân mới đạt hơn 26,7 tỷ đồng, tương đương 6,82% kế hoạch. Trong đó, 33/124 địa phương đã giải ngân, còn 91 địa phương chưa phát sinh giải ngân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc trao đổi về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiến độ giải ngân còn chậm do nguồn vốn được phân bổ vào cuối tháng 7, thời gian triển khai trong năm còn ngắn, trong khi nhiều đơn vị, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện.

Sở đề xuất tiếp tục đôn đốc, rà soát từng nhiệm vụ, xác định rõ khả năng giải ngân, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đề xuất điều chỉnh vốn đối với những nhiệm vụ không có khả năng thực hiện trong năm.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên trao đổi về tiến độ triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Đối với Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Sở Y tế cho biết tỉnh đã ban hành các văn bản làm cơ sở triển khai, trong đó, có nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Ngành y tế đang rà soát, tham mưu tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu. Việc phân bổ vốn cho các đơn vị, địa phương sẽ được triển khai sau khi Bộ Tài chính giao ngân sách cho tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng đơn vị để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, triển khai các nhiệm vụ đủ điều kiện, phấn đấu giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao.

Triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2030, các đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, bảo đảm việc phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường theo dõi, kiểm tra, báo cáo tiến độ, kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các chương trình được triển khai thiết thực, hiệu quả.