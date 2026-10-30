Lâm Đồng rà soát tiến độ thu hút đầu tư dự án Bệnh viện chất lượng cao Tim mạch - Đột quỵ Đà Lạt

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, dự án được đề xuất triển khai tại khu đất số 01 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai các thủ tục liên quan đến quản lý tài sản trên đất, bố trí nơi ở công vụ thay thế cho cán bộ, công chức, viên chức đang lưu trú tại khu vực dự án và xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Lê Bình Minh phát biểu tại cuộc họp

Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Tài chính đã lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành đối với hồ sơ đề xuất dự án. Qua tổng hợp sơ bộ, dự án cơ bản phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phân khu trung tâm Đà Lạt và nhu cầu phát triển hệ thống y tế của địa phương.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tên dự án, tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư, những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong hồ sơ dự án. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ yêu cầu phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm bảo đảm dự án được xem xét trên cơ sở đầy đủ quy định pháp luật, phù hợp quy hoạch và đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống y tế của tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc thu hút đầu tư dự án Bệnh viện chất lượng cao Tim mạch - Đột quỵ Đà Lạt được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đồng thời, mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung phối hợp, rà soát kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp quy hoạch và đáp ứng các điều kiện theo quy định.