Lâm Đồng rà soát tiến độ thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong hồ sơ Phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu.

Theo báo cáo, ngay sau khi Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Hiện Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai xây dựng phương án. Đơn vị tư vấn sau đó phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tại khu vực Tà Kóu, thu thập dữ liệu về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, ranh giới, dân sinh và kinh tế địa phương.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, trong đó xác định ranh giới khu rừng, các phân khu chức năng và những chương trình hoạt động về bảo tồn, phát triển du lịch sinh thái, giải trí, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng.

Tiến sĩ Đỗ Văn Thông, Phân Viện trưởng Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, các cơ quan chức năng đã tổ chức lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan. UBND tỉnh đã nhận được ý kiến góp ý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã lấy ý kiến Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các xã: Tân Thành, Hàm Thuận Nam. Các ý kiến góp ý được tổng hợp, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện phương án trước khi thực hiện các bước thẩm định theo quy định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Cùng với đó, công tác kiểm tra, phúc tra thực địa được triển khai nhằm bảo đảm cơ sở thực tiễn cho hồ sơ. Trong các ngày 11 và 12/6/2026, Chi cục Kiểm lâm chủ trì tổ chức phúc tra hiện trường kết quả điều tra thực địa phục vụ lập hồ sơ Phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu.

Sau phúc tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến phương án trước khi trình Hội đồng thẩm định. Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất rà soát, bổ sung một số nội dung.

Trên cơ sở các ý kiến này, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Ngày 19/8/2026, Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 tổ chức họp thẩm định lần thứ nhất. Tại cuộc họp, Hội đồng đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và làm rõ một số nội dung trong phương án.

Đến ngày 9/9/2026, Hội đồng thẩm định đã có báo cáo kết quả thẩm định Phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu trình Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường có tờ trình đề nghị thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu.

Sau đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm bảo đảm hồ sơ được chặt chẽ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát kết quả tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý tại Biên bản họp Hội đồng thẩm định lần thứ 2.

Núi Tà Kóu từ xa nổi bật như một kim tự tháp màu xanh (Ảnh Heritage)

Tại buổi làm việc sáng 8/10, đại diện các sở, ngành, đơn vị tập trung báo cáo những phần việc đã thực hiện, những nội dung còn liên quan đến hồ sơ và tiến độ hoàn thiện các bước tiếp theo.

Các ý kiến tại buổi làm việc nhằm thống nhất hướng xử lý đối với những nội dung còn cần rà soát, bảo đảm hồ sơ Phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu được hoàn thiện chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại; bảo đảm hồ sơ Phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn, đúng quy định, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.