Lâm Đồng rà soát tiến độ đề xuất dự án đường ven biển theo phương thức PPP

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề xuất dự án cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 vào ngày 29/9/2026, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Ngày 9/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trình Sở Tài chính tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Hiện Sở Tài chính đang xem xét hồ sơ trước khi gửi các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia ý kiến thẩm định.

Qua rà soát sơ bộ, Sở Tài chính đề nghị làm rõ một số nội dung về nguồn vốn, phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, theo dự kiến tại Tờ trình số 834/TTr-BTC ngày 9/10/2026 của Bộ Tài chính trình Chính phủ, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa bao gồm dự án này.

Trong khi đó, khả năng cân đối ngân sách địa phương còn khó khăn do phải bố trí vốn cho các dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và những công trình trọng điểm liên vùng khác.

Ông Đỗ Trọng Khôi, Phó Phòng Đầu tư Công ty CC1 báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Đối với phương án thanh toán hợp đồng BT, hồ sơ đang xem xét 2 hình thức: thanh toán một lần sau khi hoàn thành dự án hoặc thanh toán nhiều lần. Tuy nhiên, chi phí lãi vay của phương án thanh toán nhiều lần chưa được tính toán đầy đủ để làm cơ sở so sánh, lựa chọn phương án tối ưu.

Về quỹ đất thanh toán, hồ sơ đề xuất 4 khu đất, trong đó có 3 khu lấn biển với tổng chi phí xây dựng, san lấp khoảng 2.551 tỷ đồng. Sở Tài chính đề nghị làm rõ tính phù hợp của khoản chi phí này trong tổng mức đầu tư dự án BT; đồng thời tính toán hiệu quả khi đưa chi phí san lấp vào đầu tư hạ tầng các khu đất đối ứng.

Quy hoạch các khu đất đối ứng dự kiến là chung cư cao tầng cũng cần được nhà đầu tư nghiên cứu, điều chỉnh để bảo đảm hiệu quả đầu tư và khai thác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, phương án giải phóng mặt bằng đối với tuyến đường và các khu đất đối ứng chưa xác định cụ thể các khu tái định cư. Đây là những nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính khả thi về tài chính, quy hoạch và tổ chức thực hiện dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp rà soát kỹ hồ sơ đề xuất dự án, tập trung làm rõ phương án huy động và cân đối nguồn vốn, hiệu quả tài chính, quỹ đất thanh toán và phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.