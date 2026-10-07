Lâm Đồng rà soát tiến độ chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Lâm Đồng họp rà soát tiến độ triển khai các chương trình, hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, tập trung trong tháng 12/2026. Đến nay, các sở, ngành, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, kịch bản, đẩy mạnh tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian hoa, tuyến đường hoa và chuẩn bị hạ tầng phục vụ Festival.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo tiến độ triển khai các chương trình, hoạt động Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Đến ngày 6/10, toàn tỉnh có 69 xã, phường, đặc khu đã ban hành kế hoạch hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI”.

Các địa phương triển khai nhiều công trình, tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa và không gian xanh, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Võ Thị Hoàng Yến phát biểu tại cuộc họp

Các cơ quan, đơn vị cũng đăng ký nhiều chương trình hưởng ứng bổ sung theo hình thức xã hội hóa. Đơn cử như: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi Trường) đăng ký tổ chức Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại tỉnh Lâm Đồng; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đăng ký bổ sung chương trình Chung kết và trao giải Liên hoan tiếng hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026; Hội Tem Lâm Đồng đăng ký chương trình Triển lãm Tem bưu chính với chủ đề “Việt Nam - đất nước con người, thế giới các loài hoa trên tem bưu chính”…

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động rà soát toàn bộ phần việc, bám sát tiến độ và khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn chậm.

Các chương trình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời, chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, không gian hoa, cảnh quan và các điều kiện phục vụ người dân, du khách.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với những nhiệm vụ cần bố trí kinh phí, tổ chức họp báo tuyên truyền; bảo đảm các chương trình trọng tâm được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, tạo dấu ấn và sức lan tỏa cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.