Lâm Đồng rà soát, tháo gỡ vướng mắc 57 dự án

Theo Sở Tài chính, 57 dự án có tổng vốn đầu tư 157.959,9 tỷ đồng, sử dụng 6.908,82ha đất. Trong đó, khu vực Lâm Đồng cũ có 25 dự án, Bình Thuận cũ 17 dự án và Đắk Nông cũ 15 dự án, thuộc các lĩnh vực năng lượng, khu dân cư, đô thị, công nghiệp, thương mại, khoáng sản, nghĩa trang và quản lý, bảo vệ rừng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua rà soát, 13 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, tổng vốn 116.937,99 tỷ đồng; 44 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, tổng vốn 41.022,51 tỷ đồng.

Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến Quy hoạch 866 về khoáng sản; cơ chế đối với dự án BOT điện; kết luận thanh tra; lựa chọn nhà đầu tư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất; chồng lấn rừng tự nhiên, quy hoạch; thủ tục khoáng sản, hạ tầng kết nối và năng lực nhà đầu tư.

Đối với 13 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, Sở Tài chính đề xuất Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh Quy hoạch 866, qua đó tháo gỡ vướng mắc cho 11 dự án.

Với 2 dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II, đề nghị xác định lộ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thiện cơ chế đối với dự án BOT điện.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền địa phương, Sở Tài chính đề xuất các giải pháp theo từng nhóm. Trong đó, với 11 dự án vi phạm quy định về lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan này đã trình UBND tỉnh xem xét hồ sơ 7 dự án và tiếp tục rà soát 4 dự án còn lại theo Nghị quyết số 29/2026/QH16, dự kiến hoàn thành tham mưu trước ngày 15/10/2026.

Với nhóm dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, UBND cấp xã được đề xuất chủ trì làm việc với từng nhà đầu tư để xác định trách nhiệm, phần việc và thời hạn thực hiện.

Trường hợp vướng mắc thuộc phía Nhà nước sẽ khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trường hợp thuộc phía nhà đầu tư sẽ xem xét gia hạn theo quy định, nếu quá thời hạn không triển khai thì thực hiện thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án.

Đối với các dự án chồng lấn rừng tự nhiên, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, Sở Tài chính đề xuất rà soát từng trường hợp, điều chỉnh dự án phù hợp quy hoạch và loại bỏ diện tích rừng tự nhiên không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ từng dự án, nhất là những dự án vướng Quy hoạch 866, xác định rõ nguyên nhân, mức độ và điều kiện pháp lý trước khi đề xuất phương án xử lý.

Theo ông Hải, đối với dự án đủ điều kiện theo quy định cần tập trung tháo gỡ để tiếp tục triển khai, đồng thời đánh giá hiệu quả đầu tư và xác định rõ các thủ tục tiếp theo.

Các dự án cần được phân loại cụ thể để có phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng tháo gỡ xong lại phát sinh vướng mắc do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương hoàn thành việc rà soát các dự án liên quan, báo cáo để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.