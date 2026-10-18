Lâm Đồng rà soát nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm

Nhận diện nguy cơ thiếu hụt vật liệu xây dựng

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm như cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, Bảo Lộc – Liên Khương, Dự án thành phần 2 thuộc tuyến cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành, Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) và các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cùng với đó, nhiều dự án quy mô lớn sử dụng vốn ngoài ngân sách cũng được triển khai, kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến gồm hơn 11,3 triệu m³ đá các loại, hơn 3 triệu m³ cát xây dựng và gần 37 triệu m³ vật liệu san lấp.

Một mỏ khai thác đá xây dựng ở Lâm Đồng.

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 204 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu san lấp còn hiệu lực. Trong đó, 82 giấy phép khai thác đá xây dựng có tổng trữ lượng được cấp phép hơn 210 triệu m³, công suất 8,1 triệu m³/năm; 56 giấy phép khai thác cát, cuội, sỏi xây dựng có tổng trữ lượng hơn 16 triệu m³, công suất khoảng 1,3 triệu m³/năm; 30 giấy phép khai thác vật liệu san lấp có tổng trữ lượng 9,5 triệu m³, công suất hơn 1 triệu m³/năm.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, nguồn đá xây dựng đáp ứng nhu cầu tổng thể, nguồn cát xây dựng cơ bản bảo đảm nhu cầu của các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, vật liệu san lấp đang thiếu hụt đáng kể so với nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, nhiều dự án có tiến độ thi công trùng nhau, trong khi nhu cầu vật liệu tập trung tại một số khu vực, tạo áp lực lớn lên nguồn cung. Công suất khai thác của một số mỏ có nguy cơ chạm ngưỡng được cấp phép, tiềm ẩn tình trạng thiếu hụt cục bộ cát, đá tại các công trường, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn

Trước yêu cầu bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng, giao thông và đô thị, thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với Công an các địa phương và đơn vị liên quan rà soát hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Quá trình rà soát tập trung đánh giá năng lực cung ứng, công suất khai thác, nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thụ và điều kiện pháp lý của các cơ sở. Qua đó, lực lượng Công an kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nhận diện nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung và an ninh kinh tế, làm cơ sở tham mưu giải pháp phù hợp.

Lực lượng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với doanh nghiệp.

Đối với những khó khăn liên quan đến nguồn cung, thủ tục hoặc điều kiện sản xuất, Phòng An ninh kinh tế tổng hợp, báo cáo và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo chức năng. Những trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về đất đai, đầu tư, môi trường, phòng cháy, chữa cháy hoặc có dấu hiệu vi phạm được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc rà soát theo từng nhóm vật liệu và địa bàn không chỉ giúp đánh giá sát năng lực cung ứng của các cơ sở mà còn góp phần dự báo nguy cơ thiếu hụt, phát hiện bất cập trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu các giải pháp phù hợp, vừa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn chính đáng cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tuân thủ đúng quy định.

Với tinh thần chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn và phòng ngừa vi phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng góp phần bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của địa phương.

Kết quả rà soát của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, chủ động nhận diện những yếu tố có thể gây gián đoạn nguồn cung, từ đó tham mưu giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.