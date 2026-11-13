Lâm Đồng rà soát kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Các đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (bên phải); Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Các đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý sau cao hơn quý trước; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, phối hợp. Việc tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, hướng đến mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

UBND tỉnh thường xuyên đánh giá tình hình kinh tế - xã hội từng quý, rà soát các nguồn lực, động lực tăng trưởng và những lĩnh vực còn dư địa phát triển. Từ đó, tỉnh cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong các giai đoạn còn lại của năm.

Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài chính thông tin các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 đang được các ngành, địa phương tăng tốc giai đoạn cuối năm. Một trong những nhiệm vụ được Lâm Đồng thực hiện khá hiệu quả là xử lý, sắp xếp tài sản, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026 và dự kiến chỉ tiêu năm 2027. Theo dự kiến, trong năm 2026, Lâm Đồng có 13/19 chỉ tiêu chủ yếu vượt và đạt kế hoạch, 6/19 chỉ tiêu dự kiến khó đạt đang được địa phương quyết tâm thực hiện.

Trong năm 2027, Lâm Đồng được giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP tăng 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/người/năm. Số lượt khách du lịch phục vụ 29,6 triệu lượt. Thu ngân sách nhà nước tăng 16% so với kết quả thực hiện năm 2026. Toàn tỉnh tăng 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát kỹ số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đối chiếu với số liệu thống kê của các bộ, ngành Trung ương, bảo đảm thống nhất trong đánh giá kết quả đạt được.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của đại diện các sở, ngành tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành căn cứ tình hình thực tế, lợi thế của địa phương để đề xuất chỉ tiêu phù hợp, bảo đảm khả năng thực hiện.