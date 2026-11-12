Lâm Đồng rà soát, hoàn thiện phương án giá căn hộ Chung cư sông Cà Ty

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã báo cáo quá trình xây dựng phương án giá, cơ sở pháp lý, phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và các khoản chi phí liên quan. Đồng thời, làm rõ phương án phân bổ chi phí đầu tư, hệ số điều chỉnh giá theo từng tầng chung cư, bảo đảm việc xác định giá tuân thủ các quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại buổi làm việc

Theo báo cáo, dự án Chung cư sông Cà Ty có tổng diện tích khoảng 6,39 ha, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án gồm 6 khối chung cư, cao 8 tầng, với tổng số 764 căn hộ, diện tích sử dụng hơn 42.573 m²; quy mô dân số dự kiến khoảng 2.500 - 3.200 người.

Ngoài các khối nhà ở, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, công viên cây xanh, kè bảo vệ bờ sông và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), đồng thời phục vụ nhu cầu tái định cư của một số dự án khác trên địa bàn Phan Thiết, góp phần cải tạo cảnh quan và chỉnh trang đô thị.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tư vấn tham dự buổi làm việc

Về phương án giá, đơn vị tư vấn đề xuất xác định trên cơ sở chi phí đầu tư xây dựng hợp lý, tiền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng theo quy định. Phương án được lựa chọn có tính cả chi phí các hạng mục đường giao thông, kè bờ sông và hạ tầng kỹ thuật toàn khu, với tổng giá trị dự toán xây dựng trước thuế hơn 584,3 tỷ đồng.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị tập trung phân tích cơ chế xây dựng giá thành, cơ sở pháp lý và phạm vi các khoản chi phí được phân bổ vào giá căn hộ; cách xác định tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, kinh phí bảo trì và hệ số điều chỉnh giá theo tầng.

Các ý kiến cũng đề cập đến việc đối chiếu phương án giá với mặt bằng giá nhà ở trên địa bàn, khả năng chi trả của người dân và những vấn đề cần làm rõ trong quá trình tổ chức bố trí tái định cư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ phương án xác định giá bán, giá thuê mua và giá cho thuê căn hộ; trong đó, làm rõ loại hình nhà ở, cơ sở xác định chi phí đầu tư trước thuế, phạm vi các hạng mục được phân bổ vào giá thành và hệ số điều chỉnh giá theo từng tầng.

Đồng thời, cần tính toán, thể hiện rõ các khoản kinh phí bảo trì, thuế giá trị gia tăng, bảo đảm phương án giá phù hợp với quy định pháp luật và khả năng chi trả của người dân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, cần phân định rõ việc xác định giá căn hộ với các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; làm rõ nguyên tắc cấn trừ tiền bồi thường, hỗ trợ, khoản hỗ trợ chênh lệch, phương thức thanh toán cũng như chính sách đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những nội dung này phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người dân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Việc sớm hoàn thiện phương án giá bán, giá thuê mua và giá cho thuê căn hộ Chung cư sông Cà Ty là cơ sở quan trọng để triển khai các thủ tục tiếp theo, tổ chức bố trí tái định cư, góp phần bảo đảm ổn định đời sống người dân thuộc diện di dời và đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị tại địa phương.