Lâm Đồng rà soát, hoàn thiện Công viên địa chất Đắk Nông trước kỳ tái thẩm định

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc

Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận năm 2020 và chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định dự kiến vào tháng 6 - 7/2027.

Trong 2 ngày (22 - 23/9), các chuyên gia đã khảo sát 3 tuyến, 41 điểm của Công viên địa chất Đắk Nông, cùng một số mô hình nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP và các mô hình có khả năng tham gia vào hoạt động của Công viên địa chất.

Qua khảo sát, chuyên gia ghi nhận nhiều giá trị về địa chất, văn hóa, cảnh quan và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, một số tuyến, điểm, cơ sở đón khách và hạng mục phục vụ du khách cần tiếp tục khắc phục, cải thiện hoặc sắp xếp lại.

Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự

Trên cơ sở đó, các chuyên gia đề xuất tập trung nguồn lực vào những điểm có khả năng thực tế khôi phục, bảo đảm an toàn, quản lý và phục vụ khách tham quan; đồng thời, bước đầu đề xuất sắp xếp 3 tuyến với khoảng 37 điểm theo cấu hình chuyển tiếp phục vụ kỳ tái thẩm định năm 2027.

Một số cơ sở hạ tầng, điểm đón khách và hệ thống nhận diện, bảng biển, nội dung diễn giải cũng cần được rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồng bộ.

Ông Guy Martin, Chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (bên trái) và PGS.TS Trần Tân Văn, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam (bên phải) trao đổi các thông tin trong quá trình khảo sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát các nội dung chuyên gia đã đánh giá; xác định rõ những nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ, trách nhiệm phối hợp và nguồn lực thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc sắp xếp tuyến, điểm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điểm đón khách; phát triển các điểm, sản phẩm, đối tác có tiềm năng và củng cố tổ chức quản lý, nguồn nhân lực.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu buổi làm việc

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực thực hiện những phần việc cấp thiết, phù hợp với khả năng hoàn thành trước kỳ tái thẩm định. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và phát huy giá trị Công viên địa chất Đắk Nông trong thời gian tới.