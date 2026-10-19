Lâm Đồng rà soát, điều chỉnh bảng giá đất

Quang cảnh buổi làm việc

Phương án được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 82/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND tỉnh về ban hành bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau một thời gian áp dụng, một số tuyến đường, khu vực và vị trí đất chưa có trong bảng giá đất, gây khó khăn khi xác định nghĩa vụ tài chính, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì cuộc họp

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường đã được đầu tư, nâng cấp, mở rộng; điều kiện hạ tầng, địa giới hành chính và tên gọi có sự thay đổi nhưng chưa được cập nhật. Một số mức giá chưa phù hợp với vị trí, điều kiện hạ tầng và mặt bằng giá của khu vực.

Qua rà soát, có 61 địa phương gửi văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung. Trong đó, 59 xã, phường thực hiện sửa đổi, bổ sung các phụ lục liên quan đến đất ở, đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.

Cuộc họp được trực tuyến với các điểm cầu địa phương

Tổng số tuyến, đoạn đường được đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tại 59 xã, phường là 1.240 tuyến, đoạn đường. Trong đó, bổ sung mới 531 tuyến, đoạn đường đối với đất ở; điều chỉnh tên gọi, số thửa, tờ bản đồ nhưng không điều chỉnh giá tại 533 tuyến, đoạn đường; đồng thời điều chỉnh giá, tên gọi, số thửa hoặc tờ bản đồ tại 48 tuyến, đoạn đường.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến điều hành buổi làm việc

Phương án cũng đề xuất bãi bỏ 42 tuyến, đoạn đường do trùng lặp sau sắp xếp đơn vị hành chính, đã được thay thế bằng tuyến mới hoặc không còn phù hợp với thực tế quản lý.

Quá trình xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở điều tra tại 61 điểm theo đơn vị hành chính cấp xã. Đơn vị tư vấn đã thu thập thông tin từ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và khảo sát thị trường.

Đối với đất ở, tổng số phiếu thu thập được là 300 phiếu. Có 32 tuyến, đoạn đường với 220 phiếu bảo đảm từ 3 thông tin giá đất trở lên để xác định mức giá bình quân. Đối với những vị trí chưa có đủ thông tin giao dịch, đơn vị tư vấn áp dụng phương pháp so sánh với các tuyến, đoạn đường có điều kiện tương đồng.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến

Theo phương án, có 126 tuyến, đoạn đường được đề xuất tăng giá từ 1% đến hơn 300% so với bảng giá đất hiện hành. Trong đó, 89 tuyến, đoạn đường tăng từ 1% đến 50%; 21 tuyến, đoạn đường tăng từ trên 50% đến 100% và 16 tuyến, đoạn đường tăng trên 100%.

Nguyên nhân chủ yếu là một số tuyến đường đã được nâng cấp, mở rộng, điều kiện hạ tầng được cải thiện nhưng mức giá hiện hành còn thấp. Một số tuyến là trục giao thông chính, có dân cư tập trung, thuận lợi kinh doanh nhưng giá đất chưa tương xứng với lợi thế thực tế.

Ở chiều ngược lại, 8 tuyến, đoạn đường được đề xuất giảm từ 4,17% đến 31,03%. Các vị trí này thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt và các xã: Tà Năng, Nam Hà Lâm Hà, Quảng Tân. Việc điều chỉnh giảm nhằm khắc phục tình trạng những tuyến chưa được đầu tư hạ tầng hoặc có điều kiện khó khăn nhưng giá lại cao hơn khu vực thuận lợi hơn.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp

Dự thảo phương án cũng đề xuất điều chỉnh cách xác định giá đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở. Đồng thời, làm rõ cách áp dụng giá đất thương mại - dịch vụ giáp biển đối với các dự án du lịch nằm trong khu quy hoạch phát triển du lịch ven biển; bổ sung cách xác định giá tại khu tái định cư đã hoàn thành hạ tầng nhưng chưa có trong bảng giá đất.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng và các địa phương, tiếp tục rà soát kỹ cơ sở pháp lý, số liệu điều tra và mức giá đề xuất tại từng tuyến đường, khu vực.

Đặc biệt, những vị trí có mức tăng hoặc giảm lớn phải được thuyết minh rõ cơ sở, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng, giá đất phổ biến trên thị trường và sự tương đồng giữa các khu vực.

Việc sửa đổi bảng giá đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và các thủ tục hành chính về đất đai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh