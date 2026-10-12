Lâm Đồng rà soát, đề xuất sắp xếp các hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Việc rà soát, sắp xếp các hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với tổ chức hành chính mới và nhu cầu thực tiễn của địa phương - Ảnh minh họa

Theo đó, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động, hiệu quả thực tế cũng như mức độ phù hợp của các hội với tôn chỉ, mục đích và yêu cầu quản lý hiện nay.

Đối với lĩnh vực làm vườn, các hội tại ba địa phương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính đều gặp khó khăn trong duy trì hoạt động và kiện toàn tổ chức. Hội Làm vườn tỉnh Đắk Nông đã chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 15/7/2021 theo quyết định giải thể của UBND tỉnh ban hành trước đó.

Trong khi đó, Hội Làm vườn tỉnh Bình Thuận thuộc diện giải thể do không thể kiện toàn nhân sự và quá thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ. UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Thông báo số 406/TB-UBND ngày 27/12/2024 về việc chuẩn bị giải thể. Theo thông tin từ Chủ tịch Hội được Sở Nông nghiệp và Môi trường dẫn lại, tổ chức này đã có văn bản đề nghị giải thể và dừng hoạt động, nhưng hiện không tra cứu được bản gốc do thất lạc hồ sơ lưu trữ.

Với Hội Làm vườn tỉnh Lâm Đồng, hoạt động đã ngừng từ lâu, nhiệm kỳ đại hội gần nhất là giai đoạn 2003–2008. Từ đó đến nay, Hội không tổ chức đại hội để kiện toàn bộ máy, trong khi toàn bộ thành viên Ban Chấp hành đều đã nghỉ hưu.

Từ thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định giải thể Hội Làm vườn tại Lâm Đồng và Bình Thuận trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với lĩnh vực thủy sản, báo cáo đề cập hai tổ chức tại Bình Thuận trước đây là Hội Nghề cá và Hiệp hội Thủy sản. Đây đều là những tổ chức đang gặp vướng mắc về thủ tục tổ chức đại hội, kiện toàn bộ máy hoặc xử lý theo quy định.

Hội Nghề cá tỉnh Bình Thuận từng chuẩn bị hồ sơ tổ chức đại hội nhiệm kỳ trong năm 2024 và có văn bản giải trình các ý kiến góp ý của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, do thời gian triển khai theo yêu cầu của UBND tỉnh quá ngắn, Hội không kịp triệu tập thành viên và đã được đề nghị gia hạn thời gian tổ chức đại hội vào tháng 1/2025. Sau đó, Sở Nội vụ đề nghị xem xét phương án giải thể do có vi phạm. Theo báo cáo, các thủ tục liên quan chưa được tiến hành trong bối cảnh sáp nhập sở, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và nhân sự chưa ổn định.

Đối với Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Thuận, tổ chức này thuộc diện giải thể do quá thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ, dù đã được cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh đôn đốc. Hiệp hội cũng nằm trong danh sách được đề cập tại Thông báo số 406/TB-UBND ngày 27/12/2024 về việc chuẩn bị giải thể.

Tuy nhiên, thay vì đề xuất giải thể cả hai tổ chức thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Sở Nội vụ xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với địa giới hành chính mới. Theo cơ quan này, dù các tổ chức thuộc diện giải thể theo quy định, nhu cầu liên kết và hỗ trợ trong chuỗi ngành thủy sản, từ khai thác, nuôi trồng đến chế biến và dịch vụ, vẫn rất lớn đối với ngư dân và doanh nghiệp.

Việc rà soát, sắp xếp các hội quần chúng đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm kỷ cương tổ chức, hoạt động theo quy định pháp luật, vừa tính đến nhu cầu liên kết nghề nghiệp và hỗ trợ sản xuất trong thực tế. Với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, phương án tổ chức phù hợp có thể góp phần tăng cường kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị, qua đó hỗ trợ phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh./.