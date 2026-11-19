Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 103 xã thuộc diện xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát sơ bộ theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030, có 28 xã đạt 4/10 tiêu chí, 29 xã đạt 3/10 tiêu chí, 24 xã đạt 2/10 tiêu chí, 21 xã đạt 1/10 tiêu chí và 1 xã chưa đạt tiêu chí nào.

Đến thời điểm báo cáo, chưa có xã nào đáp ứng đầy đủ 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu để đủ điều kiện xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định mới.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Theo mục tiêu Trung ương giao tại Thông báo số 13027/TB-BNNMT ngày 12/11/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu có 50/103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 48,5%; trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Lộ trình thực hiện theo số lũy kế: năm 2027 có 13 xã, năm 2028 có 25 xã, năm 2029 có 38 xã và đến năm 2030 đạt 50 xã.

Trong khi đó, Kế hoạch số 3717/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030 có 67/103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 65%; trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Trước yêu cầu bảo đảm thống nhất với chỉ tiêu Trung ương giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rà soát, điều chỉnh một số mục tiêu trong các chương trình, nghị quyết liên quan; đồng thời tiếp tục đánh giá thực trạng, khả năng đáp ứng tiêu chí của từng địa phương để xây dựng lộ trình phù hợp.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đối với mục tiêu năm 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 6 xã vào danh sách phấn đấu đạt chuẩn gồm: Bảo Lâm 1, Đức Lập, D'ran, Hồng Thái, Bắc Ruộng và Hàm Liêm. Đây là những địa phương qua rà soát bước đầu đã đạt từ 3 - 5 tiêu chí trên tổng số 10 tiêu chí. Việc bổ sung nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2027 theo chỉ tiêu Trung ương giao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích kết quả rà soát thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Bộ tiêu chí mới; đồng thời trao đổi về khả năng huy động nguồn lực, tiến độ hoàn thành các tiêu chí và tính phù hợp của danh sách các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn trong từng năm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc lựa chọn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới phải xuất phát từ điều kiện thực tế, gắn với khả năng huy động nguồn lực và tiến độ hoàn thành từng tiêu chí, chỉ tiêu

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, việc lựa chọn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới phải xuất phát từ điều kiện thực tế, gắn với khả năng huy động nguồn lực và tiến độ hoàn thành từng tiêu chí, chỉ tiêu. Quá trình xây dựng lộ trình cần bảo đảm tính khả thi, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và tính bền vững; đồng thời phát huy vai trò chủ động của địa phương trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu việc rà soát, đề xuất danh sách phải được thực hiện kỹ lưỡng, có đánh giá cụ thể về thực trạng và khả năng hoàn thành của từng xã, làm cơ sở xác định lộ trình phù hợp, phân kỳ mục tiêu theo từng năm. Qua đó, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 được áp dụng theo Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu, phân theo 3 nhóm xã. Giai đoạn này xác định 2 hình thức là xã nông thôn mới và xã nông thôn mới hiện đại, với yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế nông thôn, hạ tầng, môi trường, chuyển đổi số và chất lượng đời sống người dân.